توضیح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره یک خبر خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به گزارشی با عنوان «آقای وزیر، فقط ۲۰ دقیقه از کلاه‌فرنگی تا طرشت راه است!» که در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ توسط این رسانه منتشر شده بود، اعلام کرد: «بازدید میدانی دکتر سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ساعاتی پس از حمله آمریکایی ـ صهیونیستی به پژوهشگاه فضایی ایران در ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۴ و علی‌رغم ملاحظات شدید امنیتی انجام شده است.»

خبرگزاری مهر ضمن انتشار توضیحات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بابت درج برخی اطلاعات نادرست در مطلب یادشده که در قالب «یادداشت مهمان» منتشر شده بود، پوزش می‌طلبد.

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