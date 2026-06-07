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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

توضیح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره یک خبر خبرگزاری مهر

توضیح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره یک خبر خبرگزاری مهر

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به یک خبر خبرگزاری مهر توضیحی ارائه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به گزارشی با عنوان «آقای وزیر، فقط ۲۰ دقیقه از کلاه‌فرنگی تا طرشت راه است!» که در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ توسط این رسانه منتشر شده بود، اعلام کرد: «بازدید میدانی دکتر سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ساعاتی پس از حمله آمریکایی ـ صهیونیستی به پژوهشگاه فضایی ایران در ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۴ و علی‌رغم ملاحظات شدید امنیتی انجام شده است.»

توضیح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به یک خبر مهر

خبرگزاری مهر ضمن انتشار توضیحات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بابت درج برخی اطلاعات نادرست در مطلب یادشده که در قالب «یادداشت مهمان» منتشر شده بود، پوزش می‌طلبد.

این خبرگزاری همواره تلاش می‌کند با رعایت اصول حرفه‌ای، در مسیر اطلاع‌رسانی دقیق و صحیح گام بردارد.

کد مطلب 6852587

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    نظرات

    • IR ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
      0 0
      پاسخ
      خیلی عالی راستی طرح فیبر که رایگان بود الان با دریافت هزینه انجام میشود و شرکت مخابرات هزینه ی بسته ها را تغییر داده

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