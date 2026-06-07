کشف احتکار ۴ هزار میلیاردی کالاهای اساسی در شرق تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصی مهر اظهار داشت: در راستای تدابیر فرمانده کل انتظامی کشور و با هدف مبارزه بیامان با احتکار و قاچاق کالا، پلیس امنیت اقتصادی شرق استان تهران طی یک هفته گذشته موفق به توقیف ۳۸ دستگاه خودروی شوتی و کشف مقادیر قابلتوجهی کالای اساسی شد.

وی افزود: مأموران پلیس موفق به کشف ۱۰۳ تن نهاده دامی، ۵۴۷ هزار و ۷۶۵ قطعه لوازم یدکی، یک دستگاه موتورسیکلت سنگین، ۸۰۰ تن کود شیمیایی، ۱۲ هزار و ۸۳۲ کیلوگرم پودر مکملهای ورزشی، ۱۵ هزار لیتر مشتقات سوختی، ۵۲ دستگاه ماینر استخراج رمزارز، ۶ هزار و ۸۸۰ کیلوگرم انواع چوب، ۶ هزار و ۲۴۰ متر انواع پارچه، ۱۴ هزار و ۲۵۰ کیلوگرم گرانول و مواد پلاستیکی، یک هزار و ۳۰۰ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی، یک هزار و ۴۰۰ کیلوگرم کاغذ، دو دستگاه فلزیاب، ۲ هزار جفت انواع کفش و صندل، ۸۷۵ قلم لوازمالتحریر، ۸ هزار و ۵۲۰ عدد دوک نخ، ۱۱۳ هزار و ۹۳۰ کیلوگرم انواع مواد غذایی، ارزاق عمومی و کالاهای اساسی شد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با تأکید بر تداوم اجرای این طرح خاطرنشان کرد: ارزش اقلام کشفشده طبق نظر کارشناسان، بیش از ۴ هزار و ۱۴۷ میلیارد ریال برآورد شده است. تمامی این کالاها در اختیار مرجع قضائی قرار گرفته است.