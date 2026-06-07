کشف دو مزرعه غیرمجاز استخراج رمزارز در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فرج‌نیا روز یکشنبه اظهار کرد: در پی اقدامات مستمر برای شناسایی و مقابله با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، دو مزرعه غیرقانونی در محدوده تحت پوشش امور برق گلستان تبریز شناسایی و از این مراکز در مجموع ۶۳ دستگاه ماینر جمع‌آوری شد.

وی با اشاره به مصرف بالای برق در مراکز استخراج رمزارز افزود: فعالیت این دستگاه‌ها به‌ویژه در صورت استفاده غیرمجاز از شبکه برق، موجب تحمیل فشار به شبکه توزیع، اختلال در برق‌رسانی و حتی آسیب به تجهیزات و وسایل برقی مشترکان می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز ادامه داد: بر اساس ابلاغ شرکت توانیر، تمامی انشعاب‌هایی که به‌صورت غیرقانونی برای استخراج رمزارز مورد استفاده قرار می‌گیرند، به‌ویژه در منازل، واحدهای تجاری، کارگاه‌ها و دامداری‌ها، شناسایی شده و ضمن جمع‌آوری تجهیزات، با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

فرج‌نیا با بیان اینکه هر دستگاه استخراج رمزارز با توان مصرفی حدود ۳.۸ کیلووات، روزانه نزدیک به ۹۱ کیلووات‌ساعت برق مصرف می‌کند، گفت: با توجه به اینکه میانگین مصرف ماهانه هر خانوار حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلووات‌ساعت است، مصرف برق هر ماینر معادل مصرف برق حدود ۱۱ واحد مسکونی برآورد می‌شود.

وی اضافه کرد: بر این اساس، با کشف و جمع‌آوری این ۶۳ دستگاه ماینر غیرمجاز، به میزان مصرف متعارف حدود ۶۹۳ واحد مسکونی در مصرف برق صرفه‌جویی شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز همچنین از شهروندان خواست با رعایت الگوی مصرف و تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد، صنعت برق را در تأمین برق پایدار یاری کنند.

وی یادآور شد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده فعالیت مزارع غیرمجاز استخراج رمزارز، از طریق سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ شرکت توانیر یا تماس با مرکز ۱۲۱ موضوع را گزارش دهند تا ضمن برخورد قانونی با متخلفان، از پاداش‌های تعیین‌شده نیز بهره‌مند شوند.