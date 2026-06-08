کاهش عوارض جراحی با ۱۰۰۰ قدم راه رفتن

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که هر ۱۰۰۰ قدم اضافی که یک بیمار روزانه پس از جراحی برمیدارد، احتمال عوارض کاهش می یابد.
محققان دریافتند که این ارتباط بین قدمهای اضافی و بهبودی بهتر، صرف نظر از سلامت کلی بیماران، در انواع مختلف عملهای جراحی اعمال میشود.
محققان این موضوع را پس از ردیابی نزدیک به ۲۰۰۰ نفر که تحت عمل جراحی قرار گرفتند کشف کردند.
دکتر «تیموتی پاولیک»، محقق ارشد و رئیس بخش جراحی در مرکز پزشکی وکسنر دانشگاه ایالتی اوهایو، در یک بیانیه خبری گفت: «ما به بیماران میگوییم که باید بعد از عمل بلند شوند و راه بروند، اما حس خوبی از میزان واقعی حرکت آنها نداریم.»
پاولیک گفت: «دستگاه های ردیاب پوشیدنی به ما یک بازخوانی عینی و مداوم میدهند و یک سیگنال بسیار کاربردی از پیشرفت بهبودی هستند.»
نتایج نشان داد که هر ۱۰۰۰ قدم اضافی در روز پس از جراحی با ۱۸ درصد کاهش احتمال عوارض، ۱۶ درصد کاهش احتمال نیاز به بستری مجدد در بیمارستان و ۶ درصد کاهش مدت بستری در بیمارستان مرتبط است.
محققان خاطرنشان کردند که این نتایج با مطالعهای در سال ۲۰۲۳ مطابقت دارد که نشان داد بیمارانی که قبل از جراحی بیش از ۷۵۰۰ قدم در روز برمیداشتند، ۵۱ درصد کمتر در معرض عوارض پس از عمل خود قرار داشتند.
پاولیک گفت: «این مسئله کمی شبیه قضیه مرغ و تخممرغ است. افرادی که احساس بهتری دارند، به طور طبیعی بیشتر احتمال دارد که سرپا باشند. با این حال، این سیگنال آنقدر قوی است که نشان میدهد شمارش گامها نه تنها نشانگر سلامتی، بلکه جزء کلیدی آن است. مشاهده کاهش تعداد گامهای بیمار میتواند یک شاخص اولیه برای مداخله باشد، شاید با انجام فیزیوتراپی یا مراجعه مکرر.»
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