به گزارش خبرگزاری مهر، رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در ششمین جلسه شورای مدیران سازمان که با حضور طاهره قیومی مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور زنان و خانواده برگزار شد، پس از ارائه گزارش رسول اشرفی‌پور مشاور فنی رئیس سازمان و رئیس شورا درباره قوانین بالادستی مرتبط با ارزش‌گذاری اقتصادی منابع طبیعی و خدمات اکوسیستمی، این موضوع را اقدامی اثرگذار و ضروری در مأموریت‌های حفاظتی سازمان دانست و گفت: خدماتی نظیر تولید اکسیژن، جلوگیری از فرسایش خاک، ترسیب کربن و سایر کارکردهای اکولوژیکی گونه‌های گیاهی باید در محاسبات اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی حفاظت را اولویت و ماموریت اصلی سازمان اعلام و تصریح کرد: در فرایند توسعه، نیاز به اجرای فعالیت‌های صنعتی و عمرانی افزایش می‌یابد و نیاز داریم تا در این فرایند در اولویت اول، خسارتی به منابع طبیعی وارد نشود و در صورت ضرورت، این خسارت‌ها به حداقل برسد، یکی از ابزارهایی که به ما کمک می‌کند محاسبه ارزش های اقتصادی خدمات اکوسیستمی منابع طبیعی جهت برآورد خسارات است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه قانونی این موضوع افزود: باید ارزش اکوسیستمی منابع طبیعی در قوانین مرتبط لحاظ شود و در نحوه محاسبه خسارات و ارزش‌گذاری‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا، دفتر حقوقی سازمان با همکاری معاونت حفاظت و امور اراضی مأمور شد راهکارهای اصلاح بند «ب» ماده ۱۲ قانون مربوطه یا تدوین پیشنهادهای قانونی جدید را بررسی و پیگیری کند.

وی بر لزوم اخذ خسارت از عوامل تخریب منابع طبیعی متناسب با میزان خسارت وارد شده تأکید کرد و گفت: منابع حاصل از این خسارات باید در راستای احیا و حفاظت از عرصه‌های طبیعی هزینه شود.

افلاطونی همچنین با توجه به آغاز فصل گرما، بر اجرای دقیق و کامل دستورالعمل‌های پیشگیری و مقابله با حریق در عرصه‌های منابع طبیعی تأکید کرد.

ظرفیت حوزه زنان باید در خدمت حفاظت از منابع طبیعی قرار گیرد

طاهره قیومی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور زنان نیز در این نشست اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم در حوزه فرهنگی پیشگام باشیم، فرهنگی که با مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گره خورده است. در حوزه منابع طبیعی، آنچه می‌تواند فعالیت‌ها و مأموریت‌های این سازمان را در دنیای امروز به‌درستی معرفی کند و در حل بسیاری از مشکلات و چالش‌ها مؤثر باشد، فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای است.

وی افزود: حوزه زنان و خانواده می‌تواند به‌عنوان یک بازوی جدی در کنار بخش‌های مختلف سازمان ایفای نقش کند. تقاضا دارم این حوزه به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرد. وظیفه اصلی این بخش، فرهنگ‌سازی، آگاهی‌بخشی، ایجاد امید در جامعه و توسعه فعالیت‌های رسانه‌ای است تا به‌عنوان یک بازوی توانمند برای روابط عمومی سازمان عمل کرده و زمینه حضور فعال‌تر زنان را در این مقطع فراهم کند.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور زنان همچنین با اشاره به چالش‌های پیش‌روی حوزه منابع طبیعی تصریح کرد: در حوزه منابع طبیعی با یک نبرد جدی مواجه هستیم، موضوعاتی همچون آب، جنگل‌ها و منابع طبیعی از مهم‌ترین مسائل کشور به شمار می‌روند. انتظار ما این است که از تمامی ظرفیت‌های حوزه زنان برای پیشبرد این اهداف استفاده شود که بتوانیم در حوزه زنان و شبکه‌های فرهنگی فعالیت مؤثرتری داشته باشیم.