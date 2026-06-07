«قربانی» دمین شزل یک گام جلوتر رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین، کار فیلمبرداری فیلم بعدی دمین شزل که از ۱۷ مارس (۲۶ اسفند) در آتن آغاز شده بود به پایان رسیده و پروژه اکنون در مرحله پس از تولید است. به این ترتیب می توان گفت نمی توان انتظار داشت که فیلم به جشنواره ونیز امسال برسد.

در این فیلم که عنوان آن فعلا «قربانی» است کیلین مورفی، دنیل کریگ، میشل ویلیامز و میا تریپلتون بازی کرده اند. هر چند این عنوان هم می‌تواند یک عنوان موقت باشد، اما حداقل بهتر از آن است که تا پیش از این به عنوان «فیلم درباره زندان بدون عنوان دمین شزل» از آن یاد می شد.

از آنجا که پارامونت سازنده این فیلم است می‌توان انتظار داشت که یک نمایش پر سر و صدا برای سال ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی کرده باشد و شاید شزل با این فیلم اولین حضور خود را در کن بعدی تجربه کند. او ۱۱ ماه فرصت دارد تا قبل از برگزاری دوره بعدی کن، مراحل پس از تولید فیلمش را تکمیل کند تا چیزی برای ارایه به فرانسوی‌ها داشته باشد که عاشق «بابل» بودند و فیلم در آنجا به یک موفقیت بزرگ در گیشه دست یافت.

همانطور که قبلاً گزارش شده بود، این فیلم در دهه ۱۹۴۰ اتفاق می‌افتد و داستان یک رئیس زندان (کریگ) را دنبال می‌کند که سعی دارد یک زندانی سرکش (مورفی) را در یک سیستم اصلاحی وحشیانه تنبیه کند. با افزایش تنش‌ها، رابطه آنها به یک دوئل روانشناختی تبدیل می‌شود. ویلیامز نقش همسر رئیس زندان و تریپلتون نقش دوست دختر زندانی را بازی می‌کند.

از محیط زندان به عنوان فضایی قلعه مانند یاد شده است و یک سکانس پر آشوب شورش در زندان در ماه آوریل فیلمبرداری شد. این فیلم ۲۵ میلیون دلار از بودجه تولید خود را در یونان هزینه می‌کند و گفته می‌شود که از فیلم «Beau Travail» کلر دنی الهام گرفته است.

لول کراولی فیلمبردار «بروتالیست» فیلمبرداری فیلم را انجام داده و جاستین هورویتز، همکار قدیمی شزل، موسیقی متن را می‌سازد.

این درام درباره زندان با بودجه متوسط توسط پارامونت تهیه می شود و هنوز تاریخی برای اکران آن اعلام نشده است.

این پروژه اولین فیلم شزل پس از «بابل» در سال ۲۰۲۲ است. از جمله کارگردانی‌های قبلی او می‌توان به «ویپلش»، «لا لا لند» و «اولین انسان» اشاره کرد.