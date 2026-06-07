کشف ۱۷۰ تن نهاده دامی و کود شیمیایی احتکار شده در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر نصیری از شناسایی و پلمب یک انبار احتکار نهاده‌ های دامی و کود شیمیایی به ارزش ۹۰ میلیارد ریال در قم خبر داد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم با اعلام این خبر افزود: در راستای مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی و برخورد قاطع با محتکران، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قم موفق شدند با انجام اقدامات صورت گرفته، یک انبار بزرگ احتکار کالا را شناسایی کنند.

این مقام انتظامی استان ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از این انبار، مقدار ۱۷۰ تن نهاده دامی و ۴ تن کود شیمیایی که به صورت غیر قانونی دپو و احتکار شده بود را کشف کردند.

وی با اشاره به اینکه ارزش ریالی کالاهای مکشوفه توسط کارشناسان مربوطه حدود ۹۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.