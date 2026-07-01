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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

جعفری: فرهنگ و میراث کهن بخش ارم به جهان معرفی شود

جعفری: فرهنگ و میراث کهن بخش ارم به جهان معرفی شود

بوشهر- بخشدار ارم با بیان اینکه فرهنگ و میراث کهن این بخش سفیری شایسته برای معرفی تمدن صلح‌طلب ایران به جهانیان است از فعالان فرهنگی، هنرمندان، نخبگان خواست تا در این زمینه تلاش کنند.

سید حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت روز دیپلماسی فرهنگی و تعامل با جهان، با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل فرهنگ در پیوند ملت‌ها، اظهار کرد: دیپلماسی فرهنگی، زبان گویای هویت، تاریخ و ارزش‌های متعالی یک سرزمین است که فراتر از مرزهای سیاسی، بر دل‌ها می‌نشیند و دوستی‌های پایدار می‌آفریند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بخش ارم اظهار کرد: بخش ارم با پیشینه‌ای کهن، آیین‌های اصیل، مهمان‌نوازی زبانزد و ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری و میراث فرهنگی، می‌تواند به‌عنوان نمادی از غنای تمدنی ایران عزیز، سهمی مؤثر در این تعامل سازنده ایفا کند.

بخشدار ارم سرمایه‌های فرهنگی این خطه را سفیران واقعی ملت دانست و افزود: از هنر و ادبیات گرفته تا آیین‌های بومی و جاذبه‌های تاریخی، هر یک سفیری شایسته برای معرفی چهره صلح‌طلب، هوشمند و تمدن‌آفرین مردم ما به جهانیان است.

وی در پایان ضمن گرامیداشت این روز، از تمامی فعالان فرهنگی، هنرمندان، نخبگان و جوانان مستعد بخش ارم دعوت کرد تا با خلق ایده‌های نو و مشارکت در رویدادهای ملی و بین‌المللی، پرچمدار گفت‌وگوی فرهنگی و تعامل با جهان باشند.

بخشدار ارم ابراز امیدواری کرد با همدلی و تلاش جمعی، فرهنگ غنی این مرز و بوم به شایستگی در سپهر جهانی طنین‌انداز شود.

کد مطلب 6876032

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