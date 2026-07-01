جعفری: فرهنگ و میراث کهن بخش ارم به جهان معرفی شود

سید حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت روز دیپلماسی فرهنگی و تعامل با جهان، با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل فرهنگ در پیوند ملت‌ها، اظهار کرد: دیپلماسی فرهنگی، زبان گویای هویت، تاریخ و ارزش‌های متعالی یک سرزمین است که فراتر از مرزهای سیاسی، بر دل‌ها می‌نشیند و دوستی‌های پایدار می‌آفریند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بخش ارم اظهار کرد: بخش ارم با پیشینه‌ای کهن، آیین‌های اصیل، مهمان‌نوازی زبانزد و ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری و میراث فرهنگی، می‌تواند به‌عنوان نمادی از غنای تمدنی ایران عزیز، سهمی مؤثر در این تعامل سازنده ایفا کند.

بخشدار ارم سرمایه‌های فرهنگی این خطه را سفیران واقعی ملت دانست و افزود: از هنر و ادبیات گرفته تا آیین‌های بومی و جاذبه‌های تاریخی، هر یک سفیری شایسته برای معرفی چهره صلح‌طلب، هوشمند و تمدن‌آفرین مردم ما به جهانیان است.

وی در پایان ضمن گرامیداشت این روز، از تمامی فعالان فرهنگی، هنرمندان، نخبگان و جوانان مستعد بخش ارم دعوت کرد تا با خلق ایده‌های نو و مشارکت در رویدادهای ملی و بین‌المللی، پرچمدار گفت‌وگوی فرهنگی و تعامل با جهان باشند.

بخشدار ارم ابراز امیدواری کرد با همدلی و تلاش جمعی، فرهنگ غنی این مرز و بوم به شایستگی در سپهر جهانی طنین‌انداز شود.