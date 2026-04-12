به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری عصر امروز یکشنبه در این بازدید از روستاهای بخش دارخوین این شهرستان اظهار کرد: رفع مشکلات روستاهای بخش دارخوین باید به صورت ویژه توسط دستگاه‌های متولی پیگیری شود.

وی افزود: تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی باید با اهتمام ویژه، زمینه برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و باشکوه در سطح شهرستان را فراهم کنند.

سرپرست فرمانداری شادگان همچنین بازدید از روند آماده‌سازی مرکز خرید تضمینی گندم در بخش دارخوین افزود: آمادگی کامل مرکز خرید تضمینی گندم دارخوین پیش از آغاز فصل برداشت ضروری است و انتظار می رود زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز در کوتاهترین زمان فراهم شود.

عفری در خاتمه گفت: رفع مشکلات روستاهای بخش دارخوین شهرستان شادگان با جدیت پیگیری شود.

در ادامه این بازدید علی خنافره بخشدار دارخوین گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف بویژه تمهیدات اندیشیده‌ شده برای برگزاری هرچه بهتر انتخابات و آخرین وضعیت خدمات‌ رسانی به روستاهای بخش ارائه کرد.