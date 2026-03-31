به گزارش خبرنگار مهر ، حبیب عفری عصر امروز سهشنبه در جلسه شورای کشاورزی شهرستان بر لزوم تسریع در آمادگی کامل مراکز خرید تضمینی گندم برای برداشت محصولات پاییزه تاکید کرد.
سرپرست فرمانداری شادگان در این جلسه بر لزوم اتخاذ تصمیمات موثر در دو محور برداشت محصولات و بیمه کشاورزی تاکید و اظهار کرد: کشاورزان شهرستان شادگان در ماههای گذشته به ویژه در فصل زمستان با مشکلات جدی کمآبی مواجه شدند که این موضوع خسارات قابل توجهی به آنان وارد کرده است.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده در سطوح مختلف استانی و ملی افزود: متاسفانه در زمان نیاز حقآبه شهرستان تامین نشد و این موضوع موجب نارضایتی و آسیب به کشاورزان شد لذا جبران خسارات وارده باید در دستور کار قرار گیرد.
سرپرست فرمانداری شادگان همچنین بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی برای حمایت از کشاورزان تاکید کرد و افزود: دستگاههای متولی تدابیر لازم برای ایجاد امید و رضایت در بین کشاورزان انجام دهند.
رئیس شورای کشاورزی شادگان همچنین بر آماده سازی مراکز خرید تضمینی گندم در شهرستان تاکید کرد.
هاشم خنفری نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به ظرفیتهای بالای کشاورزی شهرستان، اظهار کرد: شهرستان شادگان به رغم برخورداری از اراضی مستعد و نخیلات گسترده همواره بهدلیل قرار گرفتن در پاییندست حوزه آبریز با چالش کمآبی و ضعف مدیریت منابع آب مواجه بوده است.
وی افزود: لازم است دلایل تصمیمات مربوط به محدودیت کشت و عدم تامین آب بصورت مستند و شفاف اعلام شود تا بتوان از ظرفیتهای قانونی برای پیگیری حقوق کشاورزان استفاده کرد.
نماینده مردم شادگان همچنین بر ضرورت توسعه مراکز خرید گندم، تسریع در آمادهسازی زیرساخت ها و حمایت از کشاورزان در حوزه بیمه تاکید کرد و گفت: اجرای دقیق مصوبات این جلسات میتواند نقش مهمی در کاهش دغدغههای کشاورزان داشته باشد.
مدیرکل تعاون روستایی خوزستان در ادامه جلسه نیز با اشاره به آمادگی کامل این مجموعه برای خرید محصولات کشاورزی اظهار کرد: با وجود خسارات وارد شده به زیرساختهای تعاون روستایی در سطح استان تمامی تمهیدات لازم برای خرید بهموقع محصولات کشاورزان اندیشیده شده و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.
وی از برنامهریزی برای راهاندازی و تجهیز مراکز خرید تضمینی گندم در شهرستان شادگان خبر داد و افزود: عملیات آمادهسازی محوطهها، نصب تجهیزات و ایجاد زیرساختهای لازم در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، تسریع در آمادهسازی مراکز خرید تضمینی گندم شهرستان، تامین سوخت مورد نیاز ماشینآلات کشاورزی، تقویت نظارت بر بازار و جلوگیری از قاچاق گندم، پیگیری جدی جبران خسارات کشاورزان و... از مهمترین مصوبات این جلسه بود.
