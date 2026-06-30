پروژه ایستگاه پمپاژ کانال زهکش نیشکردربخش دارخوین شادگان احداث می‌ شود

حبیب عفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیرو سفر معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان و پیگیری های مستمر نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی زمینه اجرای احداث ایستگاه پمپاژ در کانال زهکش نیشکر دارخوین فراهم شده و انتظار میرود با بازنگری در مطالعات فنی و افزایش ظرفیت ایستگاه پمپاژ مشکلات چندین ساله کشاورزان منطقه به صورت اساسی برطرف شود.
وی افزود: احداث ایستگاه پمپاژ در کانال زهکش نیشکر دارخوین یکی از مطالبات مهم کشاورزان بخش دارخوین است که اجرای آن نقش مؤثری در احیای اراضی کشاورزی و افزایش سطح زیر کشت خواهد داشت.
سرپرست فرمانداری شادگان ادامه داد: هدف ما اجرای طرحی جامع و کارشناسی شده است تا علاوه بر رفع مشکلات زهآب، امکان احیای حدود ۱۰ هزار هکتار از اراضی آسیبدیده هدایت مناسب آب های سطحی و توسعه بخش کشاورزی در منطقه فراهم شود.
عفری در پایان گفت: اجرای ایستگاه پمپاژ گامی مهم در رفع مشکلات چندین ساله کشاورزان بخش دارخوین شهرستان شادگان است.
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