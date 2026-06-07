مردم هرمزگان به پویش «۲۵ درجه» بپیوندند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ساعدپناه با هشدار نسبت به افزایش دما و ثبت رکوردهای جدید مصرف در استان، از عموم مشترکان خانگی خواست تا با اجرای یک اقدام ساده اما راهبردی تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد به پویش سراسری «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» بپیوندند.

وی بیان کرد: عبور موفق از روزهای گرم سال نیازمند یک عزم ملی و مشارکت آگاهانه شهروندان است و شرکت توزیع برق هرمزگان نیز با راه‌اندازی پویش «۲۵ درجه»، به‌دنبال ایجاد فرهنگ فراگیر در مدیریت دمای وسایل سرمایشی است تا ضمن حفظ پایداری شبکه، مشترکان نیز از مزایای کاهش هزینه‌های قبض بهره‌مند شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان تصریح کرد: تنظیم دمای کولر روی عدد ۲۵ درجه، نه تنها خنکای مطبوعی را ایجاد می‌کند، بلکه با حذف مصرفِ مازاد مشترک را مشمول پاداش‌های تشویقی ۱۰ تا ۳۰ درصدی و در مواردی رایگان شدن قبض برق می‌کند.

ساعدپناه با اشاره به نقش موثر رسانه‌ها در ترویج فرهنگ صرفه‌جویی تصریح کرد: در پویش «۲۵ درجه» تنها به ابزارهای فنی بسنده نکردیم بلکه به دنبال این هستیم که با بهره‌گیری از توان همکاران پیشکسوت و متخصص رادیو و رسانه با تولید محتواهای بسیار کوتاه، جذاب و اثرگذار و طراحی انتقال سریع پیام در فضای مجازی در کوتاه‌ترین زمان، حساسیت و اهمیت موضوع مدیریت مصرف را به شهروندان منتقل کنند.