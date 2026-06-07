به گزارش خبرنگار مهر، سعید دزفولی‌نژاد پیش از ظهر یکشنبه در جمع اصحاب رسانه به مناسبت هفته محیط زیست، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲ روزه، شهدای جبهه مقاومت و دیگر شهدا، اظهار کرد: شعار امسال هفته محیط زیست با عنوان «حفظ محیط زیست، حفظ امنیت ملی» بیانگر پیوند عمیق میان امنیت کشور و حفاظت از منابع طبیعی و زیست‌محیطی است.

وی با اشاره به آثار مخرب جنگ‌ها بر محیط زیست افزود: هرگونه تهدید علیه امنیت ملی می‌تواند تبعات گسترده زیست‌محیطی به دنبال داشته باشد. نمونه آن آلودگی‌های ناشی از حملات به برخی زیرساخت‌ها و مخازن سوخت در کشور است که پیامدهای زیست‌محیطی آن در مناطق مختلف مشاهده شد.

حفاظت از محیط زیست وظیفه‌ای همگانی است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه هفته محیط زیست را فرصتی برای ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت دانست و گفت: بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی است و همه شهروندان در قبال آن مسئولیت دارند.

دزفولی‌نژاد با تأکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها در ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از موفقیت در حوزه حفاظت از محیط زیست به فرهنگ‌سازی وابسته است و رسانه‌ها به عنوان بازوان توانمند این حوزه می‌توانند در آگاهی‌بخشی عمومی نقش مؤثری ایفا کنند.

وی ادامه داد: انتظار ما از اصحاب رسانه این است که همچون گذشته در کنار مجموعه محیط زیست باشند و با تولید محتوا، گزارش، تصویر و تحلیل، موضوعات زیست‌محیطی را به مطالبه عمومی تبدیل کنند.

واگذاری مدیریت غار قوری‌قلعه به محیط زیست

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه یکی از مهم‌ترین اقدامات سال گذشته را واگذاری رسمی مدیریت غار قوری‌قلعه به این اداره‌کل عنوان کرد و گفت: این اثر طبیعی ملی از سال ۱۳۸۰ در فهرست مناطق تحت مدیریت محیط زیست قرار داشت اما مدیریت آن در اختیار این مجموعه نبود.

وی افزود: پس از سال‌ها پیگیری و طی فرآیندهای قانونی، در پایان سال گذشته مدیریت این اثر طبیعی برای نخستین بار به اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه واگذار شد و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری اصولی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در دستور کار قرار گرفته است.

دزفولی‌نژاد همچنین از ساماندهی منطقه گردشگری چالابه به عنوان ورودی منطقه حفاظت شده بیستون خبر داد و گفت: برای نخستین بار در کشور، این محدوده در قالب ضوابط مشخص زیست‌محیطی به بخش خصوصی واگذار می‌شود تا ضمن حفظ ارزش‌های طبیعی منطقه، ظرفیت‌های گردشگری آن نیز توسعه یابد.

توسعه زیرساخت‌ها و حفاظت هوشمند از مناطق طبیعی

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه حفاظت از مناطق چهارگانه استان اظهار کرد: بیش از ۲۴۰ هزار هکتار از اراضی استان تحت مدیریت محیط زیست قرار دارد که بخش زیادی از آنها صعب‌العبور هستند و حفاظت از آنها با وجود کمبود نیرو و امکانات نیازمند استفاده از فناوری‌های نوین است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه از خرید دو دستگاه دوربین پایش حیات وحش برای پناهگاه حیات وحش بیستون خبر داد و افزود: نصب این تجهیزات در سال جاری بخشی از کمبود نیروی انسانی را جبران خواهد کرد و امکان رصد بهتر مناطق حساس را فراهم می‌کند.

وی همچنین به نوسازی ناوگان خودرویی محیط زیست استان اشاره کرد و گفت: طی دو سال اخیر هفت دستگاه خودرو به ناوگان این اداره‌کل اضافه شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال تعداد خودروهای جدید به ۹ دستگاه برسد که گامی مهم در ارتقای توان حفاظتی استان خواهد بود.

پیشرفت پروژه‌های زیست‌محیطی و جذب اعتبارات

دزفولی‌نژاد با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام محیط زیستی استان گفت: تکمیل زیرساخت‌های تالاب هشیلان از اولویت‌های اصلی مجموعه محیط زیست است و با حمایت استانداری و سازمان حفاظت محیط زیست، روند اجرای این پروژه با جدیت دنبال می‌شود.

وی از اختصاص ۱۳۲ میلیارد تومان اعتبار در قالب مصوبات سفر رئیس‌جمهور به حوزه محیط زیست استان خبر داد و افزود: تاکنون حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد این اعتبار تخصیص یافته و تلاش می‌شود تا پایان سال مالی تمامی منابع جذب و هزینه شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه همچنین از اختصاص اعتبار ویژه برای جذب دیده‌بانان و آتش‌بانان فصلی در مناطق جنگلی زاگرس خبر داد و گفت: این نیروها در مناطق دارای خطر آتش‌سوزی به کارگیری خواهند شد تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود.

ثبت تصاویر پلنگ در منطقه بوزین و مرخیل

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ثبت تصاویر سه قلاده پلنگ در منطقه حفاظت شده بوزین و مرخیل اشاره کرد و گفت: مشاهده و ثبت تصاویر این گونه ارزشمند نشان‌دهنده غنای زیستی منطقه و سلامت اکولوژیکی زیستگاه‌های طبیعی استان است.

دزفولی‌نژاد با تقدیر از مشارکت مردم منطقه اورامانات در حفاظت از محیط زیست افزود: همکاری جوامع محلی، فعالان محیط زیست و سازمان‌های مردم‌نهاد در این مناطق نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی و کاهش تخلفات زیست‌محیطی داشته است.

وی در پایان با اشاره به برنامه‌های هفته محیط زیست، از برگزاری نشست‌های تخصصی، تجلیل از فعالان محیط زیست، بازدید از واحدهای صنعتی سبز و اجرای برنامه‌های آموزشی در حوزه مدیریت منابع آب و حفاظت از طبیعت خبر داد.