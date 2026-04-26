سعید دزفولینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن قدردانی از احساس مسئولیت و گزارشهای بهموقع شهروندان در خصوص تخلفات محیط زیستی، اظهار کرد: شکار، نگهداری و قاچاق گونههای مختلف حیات وحش، جرمی نابخشودنی است که به ذخایر ژنتیکی کشور لطمه جدی وارد میکند.
وی با اشاره به اهمیت برخورد قاطع با متخلفان در این عرصه، افزود: کشف محمولهها و انجام اینگونه عملیاتها نشاندهنده هوشیاری بالای محیطبانان زحمتکش و همچنین همکاری ارزشمند مردم در پاسداری از انفال الهی است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با تأکید بر لزوم فرهنگسازی عمومی، تصریح کرد: محیط زیست یک سرمایه ملی و امانتی مشترک برای همه انسانها و نسلهای آینده است؛ لذا برای پاسداری از این میراث گرانبهای الهی، مشارکت همهجانبه مردم امری ضروری و بسیار مهم تلقی میشود.
دزفولینژاد در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشکر و قدردانی ویژه از حمایتهای قاطع دستگاه قضایی سطح استان در برخورد با متخلفین محیط زیست، بیان کرد: دستگاه قضایی با صدور آرای متناسب و بازدارنده برای متخلفان و متعرضان به طبیعت، نقش بسیار مهم و کلیدی را در حفاظت و صیانت از محیط زیست ایفا میکند.
وی در پایان ضمن قدردانی از نیروهای نظامی و انتظامی به دلیل همکاری مستمر و دوشادوش با محیطبانان به منظور حفاظت از عرصههای طبیعی، از عموم مردم طبیعتدوست استان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی اعم از شکار غیرمجاز، تخریب طبیعت یا قاچاق حیوانات، مراتب را بلافاصله به نزدیکترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع داده و یا از طریق تماس با شماره تلفن رایگان ۱۵۴۰ گزارشهای خود را به صورت شبانهروزی ثبت نمایند.
نظر شما