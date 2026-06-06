امیر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر از هفت طرح زیست‌محیطی در هفته محیط زیست خبر داد و اظهار کرد: همزمان با هفته محیط زیست، حدود هفت طرح زیست‌محیطی در نقاط مختلف استان مرکزی به بهره‌برداری می‌رسد که در راستای ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی و توسعه پایدار اجرا شده‌اند.

وی افزود: اجرای برنامه‌های آموزشی و توجیهی با هدف ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست، حمایت از گونه‌های جانوری و حفظ تنوع زیستی استان از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده در هفته محیط زیست است.

انصاری با اشاره به شعار ملی هفته محیط زیست با عنوان «حفظ محیط زیست؛ حفظ امنیت ملی» تصریح کرد: برنامه‌های این هفته از ۱۶ تا ۲۲ خردادماه با محورهای مختلف از جمله آگاهی‌بخشی درباره تغییرات اقلیمی، کاهش آلودگی هوا، مدیریت پایدار منابع آب، حفاظت از تالاب‌ها و تنوع زیستی، توسعه اقتصاد چرخشی، گسترش انرژی‌های پاک و تقویت فرهنگ محیط زیستی در سطح استان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: تحقق اهداف زیست‌محیطی نیازمند مشارکت عمومی، همراهی دستگاه‌های اجرایی و افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال منابع طبیعی و محیط زیست است.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی تاکید کرد: فرآیند ثبت تالاب میقان اراک به عنوان تالاب بین‌المللی در چارچوب کنوانسیون رامسر در حال پیگیری است و به‌زودی این تالاب در فهرست تالاب‌های بین‌المللی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در سال‌های اخیر روند افزایش جمعیت پرندگان در این تالاب قابل توجه بوده و براساس آخرین سرشماری انجام شده در منطقه شکار ممنوع میقان، بیش از ۲۰ هزار قطعه انواع پرندگان بومی و مهاجر در این زیستگاه شناسایی و ثبت شده‌اند.

انصاری بیان کرد: ثبت این تالاب در کنوانسیون رامسر می‌تواند زمینه‌ساز تقویت همکاری‌های علمی و حفاظتی، جذب حمایت‌های بین‌المللی و ارتقای جایگاه زیست‌ محیطی استان در سطح ملی و جهانی شود و نقش مؤثری در صیانت پایدار از این زیست‌بوم ارزشمند ایفا کند.