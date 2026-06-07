به گزارش خبرگزاری مهر، علی نشاطپور پیش از ظهر یکشنبه در جریان بازدید از تصفیهخانه فاضلاب در حال احداث قم، روند پیشرفت فیزیکی و عملیاتی این پروژه را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت تسریع در تکمیل آن تأکید کرد.
در این بازدید، معاون فنی و مهندسی شرکت آب و فاضلاب استان قم با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اجرایی طرح اظهار کرد: پروژه تصفیهخانه فاضلاب قم در حال حاضر از پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی برخوردار است و عملیات اجرایی آن در بخشهای مختلف با جدیت دنبال میشود.
وی با اشاره به استمرار فعالیتهای اجرایی در شرایط مختلف افزود: با وجود چالشهای پیش رو، روند ساخت این تصفیهخانه حتی در مقاطع دشوار نیز متوقف نشد و پیشرفت پروژه از ۱۶ درصد در ابتدای جنگ تحمیلی سوم به ۳۰ درصد در شرایط فعلی رسیده است و عملیات اجرایی با قدرت و سرعت در حال انجام است.
معاون فنی و مهندسی شرکت آب و فاضلاب استان قم در تشریح وضعیت خط انتقال فاضلاب این تصفیهخانه گفت: برای این پروژه ۲۱ کیلومتر خط انتقال پیشبینی شده است که تاکنون ۱۶ کیلومتر آن اجرا شده و ۵ کیلومتر باقیمانده نیز در سه جبهه کاری بهصورت همزمان در دست اجرا قرار دارد. به گفته وی، پیشرفت مناسب در اجرای خطوط انتقال، نقش مهمی در آمادهسازی زیرساختهای بهرهبرداری از تصفیهخانه خواهد داشت.
وی در ادامه با اشاره به زمانبندی تکمیل بخشهای مختلف پروژه تصریح کرد: در صورت تخصیص بهموقع اعتبارات، بخش سازهای تصفیهخانه تا دیماه سال جاری به اتمام خواهد رسید. همچنین در صورت تأمین اعتبار لازم، مناقصه مربوط به تهیه و نصب تجهیزات تصفیهخانه در سال جاری برگزار میشود و پس از نصب تجهیزات، پیشبینی میشود این پروژه تا پایان سال ۱۴۰۷ به بهرهبرداری کامل برسد.
معاون مهندسی آبفای قم ارتقای بهداشت عمومی، بهبود زیرساختهای شهری و مدیریت اصولی فاضلاب را از مهمترین اهداف اجرای این طرح برشمرد و تأکید کرد: این تصفیهخانه با هدف دفع بهداشتی فاضلاب پروژههای «نهضت ملی مسکن» و «مسکن مهر» و همچنین رفع مشکل دفع فاضلاب در بخشهایی از شهر قم و شهرک پردیسان احداث میشود و نقش مهمی در پاسخگویی به نیازهای جمعیتی ناشی از توسعه شهری خواهد داشت.
در ادامه این بازدید، علی نشاطپور، مدیر دفتر مطالعات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز با تأکید بر اهمیت اجرای طرحهای فاضلاب در توسعه پایدار شهری اظهار کرد: اجرای تصفیهخانه فاضلاب قم و خطوط انتقال مرتبط با آن، تأثیر بسزایی در ارتقای شاخصهای بهداشتی، حفاظت از محیط زیست و پاسخگویی به نیازهای جمعیتی ناشی از توسعه شهری و اجرای طرحهای مسکن در قم خواهد داشت.
وی با بیان اینکه تکمیل این پروژه نیازمند استمرار حمایتهای اعتباری است، عنوان کرد: پیگیری منسجم دستگاههای مسئول و تأمین منابع مالی لازم، شرط تحقق زمانبندی پیشبینیشده برای بهرهبرداری از این طرح است و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز روند اجرای پروژه را تا دستیابی به اهداف تعیینشده مورد حمایت و نظارت قرار خواهد داد.
قم- معاون فنی و مهندسی شرکت آب و فاضلاب استان قم از پیشرفت ۳۰ درصدی پروژه تصفیهخانه فاضلاب قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی نشاطپور پیش از ظهر یکشنبه در جریان بازدید از تصفیهخانه فاضلاب در حال احداث قم، روند پیشرفت فیزیکی و عملیاتی این پروژه را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت تسریع در تکمیل آن تأکید کرد.
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