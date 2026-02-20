به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب رخش بهار شامگاه جمعه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: آتش‌سوزی عمدی در محدوده‌ای از پارک ملی بوجاق ساعت ۱۸ عصر روز یکم اسفند ماه ۱۴۰۴ آغاز شد که بلافاصله پس از اطلاع، اقدامات لازم برای اطفای حریق در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با حضور و همکاری فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان، نیروهای آتش‌نشانی، عوامل شهرداری و مشارکت مسئولانه نیروهای مردمی، عملیات مهار آتش‌سوزی به‌صورت هماهنگ انجام و در ساعت ۲۲ همان شب به‌طور کامل مهار شد.

رخش بهار با قدردانی از تلاش و همدلی همه عوامل حاضر در عملیات تأکید کرد: واکنش سریع و همکاری بین‌بخشی نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از گسترش حریق و وارد آمدن خسارات بیشتر به زیست‌بوم ارزشمند این پارک ملی داشت.

وی در پایان ضمن هشدار نسبت به پیامدهای جبران‌ناپذیر آتش‌سوزی‌های عمدی در مناطق تحت حفاظت، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را در اسرع وقت به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند.