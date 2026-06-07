ارائه بیش از ۱۹۵ هزار خدمت درمانی به حجاج ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سیدعلی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت، ضمن تشریح آخرین وضعیت سلامت زائران ایرانی در سرزمین وحی، به آمار خدمات ارائه شده اشاره کرد و گفت: از ابتدای عملیات حج ۱۴۰۵ تاکنون،مجموعاً ۱۹۵ هزار و ۲۵۴ خدمت به زائران ارائه شده است که از این میان، ۷۱ هزار و ۵۷۵ مورد ویزیت عمومی و ۲۱ هزار و ۸۰۰ مورد نیز ویزیت تخصصی بوده است.

مرعشی بااشاره به تعامل صورت گرفته برای بستری زائران در بیمارستان های عربستان اظهارداشت: از مجموع ۲۵۵ زائر ایرانی که برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان‌های سعودی اعزام شدند، در حال حاضر تنها ۱۲ نفر بستری هستند که مراحل درمان خود را طی می‌کنند.

وی همچنین میانگین مراجعات زائران به مراکز درمانی را ۳.۰۴ درصد اعلام کرد و افزود: متأسفانه تاکنون ۵ نفر از زائران کشورمان جان باخته‌اند.

عملیات انتقال بیماران به ایران

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت از بازگشت ۳۵ نفر (شامل ۲۳ بیمار و ۱۲ همراه) با پروازهای برگشت به کشور خبرداد و تأکید کرد: هماهنگی‌های لازم برای انتقال دو بیمار با شرایط خاص که نیازمندمراقبت‌های ویژه در حین پرواز هستند، انجام شده و این زائران با پروازهای شرکت هواپیمایی ایران ایر به کشور منتقل خواهند شد.

خدمات ویژه در مدینه منوره

با توجه به استقرار آخرین کاروان‌ زائران ایرانی در شهر پیامبر (ص)، مرعشی به فعال‌سازی یک درمانگاه در مدینه اشاره کرد و گفت: در این مرکز، پزشک مسلط به زبان‌های عربی و انگلیسی مستقر شده است و روند درمان زائران این کاروان با دقت انجام می شود.

وی با اشاره به آغاز روند بازگشت کادر درمان (تاکنون شامل ۱۹ پزشک و ۴ پرستار)، خاطرنشان کرد: مدیریت داروهای باقی‌مانده انجام شده و ارائه خدمات درمانی با تمام توان تا پایان عملیات حج و بازگشت آخرین زائر به کشور ادامه خواهد داشت.