ارائه بیش از ۲۰۲ هزار خدمت پزشکی به حجاج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج، سید علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت، با اشاره به اینکه امروز (۱۹ خرداد) تنها ۵ روز تا پایان عملیات حج ۱۴۰۵ باقیمانده است، آخرین اقدامات و وضعیت درمانی زائران را تشریح کرد.‌

وی با اعلام آمار نهایی خدمات ارائه شده، اظهار داشت: تاکنون در مجموع بیش از ۲۰۲ هزار مورد خدمت پزشکی به زائران ارائه شده است که ازاین تعداد، نزدیک به ۱۰۰ هزار مورد شامل ویزیت‌های عمومی و تخصصی بوده است.

وی با اشاره به ارائه بیش از ۲۷ هزارو ۸۰۰مورد خدمات پرستاری گفت: از ۲۶۴ زائربیماری که به بیمارستان های سعودی اعزام شدند ۱۵ نفر همچنان بستری هستند و تعداد فوتی ها نیز ۵ نفر است.

بگفته مرعشی با ورود آخرین کاروان های اعزامی به عربستان به شهر پیامبر (ص)، خدمات پزشکی در این شهر نیز با قوت آغاز شده است.روز گذشته حدود ۳۰ مورد مراجعه زائر به پزشک ثبت گردید. ‌

انتقال بیماران با شرایط خاص به میهن

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت در خصوص وضعیت بیماران شرایط خاص تصریح کرد: دو بیمار هم‌اکنون در بخش مراقبت های ویژه در بیمارستان‌های سعودی هستند و با هماهنگی‌های صورت گرفته، این عزیزان هم با تیم پزشکی و تجهیزات لازم در هواپیما، به تهران منتقل خواهند شد.

وی از آغاز برنامه‌ریزی برای سال آینده خبر داد وگفت: فراخوان جذب کادر درمان برای حج ۱۴۰۶ در سامانه مرکز پزشکی حج و زیارت منتشرشده است. متقاضیان خدمت‌رسانی به زائران در سال آینده می‌توانند با مراجعه به ای نسامانه نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.