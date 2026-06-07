احتمال نفوذ پدیده گردوغبار به آسمان لرستان

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی طی امروز یکشنبه علاوه بر پوشش ابر، سرعت وزش باد در همه نقاط استان افزایش می‌یابد و به بازه قابل‌ملاحظه تا شدید لحظه‌ای خواهد رسید.

وی گفت: در ساعاتی از امروز شرایط وزش باد می‌تواند با مخاطراتی همچون خطر سقوط اشیا، خسارت به برخی سازه‌ها، خطر شکستن درختان کهن‌سال، امکان صدمه به پوشش گلخانه‌ها، احتمال نفوذ گردوغبار، کاهش میدان دید افقی و... همراه باشد.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: از روز دوشنبه تا پایان هفته جو منطقه نسبتاً آرام و پایدار پیش‌بینی می‌شود.

مرادپور، افزود: از نظر نوسانات دمایی، طی ۲۴ ساعت آینده تغییرات قابل‌توجهی در روند دماها مشاهده نمی‌شود.