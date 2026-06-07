به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آخرین دادههای ایستگاههای هواشناسی گلستان نشان میدهد که صبح یکشنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۵، شهرستان کلاله با ثبت دمای ۱۸ درجه سانتیگراد خنکترین شهرستان استان بوده است. همچنین کمینه دمای ثبتشده در پارک ملی گلستان به ۱۶ درجه سانتیگراد رسید.
در سوی دیگر، آققلا با ثبت بیشینه دمای ۳۷ درجه سانتیگراد در روز گذشته، گرمترین شهرستان گلستان گزارش شد.
بر اساس این گزارش، حداقل دمای هوای گرگان در صبح امروز یکشنبه ۱۸ درجه سانتیگراد ثبت شده و پیشبینی میشود.
کمینه دمای ثبتشده در سایر ایستگاههای هواشناسی استان نیز به این شرح است: اینچهبرون ۲۲ درجه، بندرگز ۲۱ درجه، بندرترکمن ۲۰ درجه، علیآبادکتول ۱۸ درجه، گنبدکاووس ۱۹ درجه، مراوهتپه ۲۱ درجه، مینودشت ۲۱ درجه، هاشمآباد ۱۹ درجه، کردکوی ۱۸ درجه، کارکنده ۱۹ درجه، انبارالوم ۲۰ درجه و دلند ۱۸ درجه سانتیگراد.
بر اساس این آمار، بیشتر مناطق گلستان صبحی نسبتاً معتدل را پشت سر گذاشتند و اختلاف دمایی قابل توجهی میان مناطق شرقی و شمالی استان مشاهده نشد.
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