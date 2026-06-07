به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز یکشنبه در شورای توسعه و برنامه ریزی لرستان، اظهار داشت: در ارزیابی‌ها نشان می‌دهد برآیند گفتان و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در بخش‌های مختلف در شهرستان بروجرد، مطلوب است و فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی در بروجرد در حال اجرا است.

وی ادامه داد: فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی در بروجرد در بخش‌های مختلف کشاورزی، راه، آب و... به‌مثابه یک کارگاه بزرگ سازندگی باهمت و همکاری مدیران و پیگیری‌های ویژه دکتر مقصودی نماینده این شهرستان، رونق دارد.

استاندار لرستان با اشاره به مطالبات این شهرستان در حوزه‌های مختلف از جمله سدسازی، راه‌آهن و...، گفت: عملیات ساخت سد «آبسرده» با پیگیری «مقصودی» نماینده مردم بروجرد در مجلس و همراهی مجموعه مدیریتی استان و شهرستان در حال اجرا است و از پیشرفت خوبی برخوردار است که در این زمینه نیز تأکید شد به‌موازات ساخت سد، عملیات طراحی شبکه آب‌رسانی و آب شرب بروجرد نیز اجرا شود.

شاهرخی، افزود: در حوزه راه‌آهن هم پیشرفت راه‌آهن دورود - بروجرد همپای راه‌آهن دورود - خرم‌آباد در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: خوشبختانه پروژه‌های غیرفعال به‌ویژه در بخش‌های اقتصادی از سال گذشته در این شهرستان از شتاب مناسبی برخوردار شده و باوجود خسارت‌های دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به مجموعه خودروسازی فردا موتور با همکاری ویژه «مقصودی» نماینده مردم این شهرستان نیز چهار همت برای رفع موانع و مشکلات این مجموعه اختصاص‌یافته است.

استاندار لرستان، تصریح کرد: با تلاش‌های فرماندار شهرستان و مجموعه مدیریتی بروجرد در بخش‌های مختلف شاهد رونق و شتاب فعالیت‌ها عمرانی، اقتصادی و... در این شهرستان هستیم.