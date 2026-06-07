تسهیلات ۷۰۰ همتی به واحدهای تولیدی نرسید

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت‌الله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ناکامی در رساندن تسهیلات مصوبه «۷۰۰ همتی» به واحدهای تولیدیِ نیازمند خبر داد و گفت: با وجود تصویب این بسته حمایتی در دی‌ماه سال گذشته، تسهیلات به جای واحدهای کوچک و متوسط، به سمت واحدهای بزرگ هدایت شده است.

زارعی در مصاحبه با سیما گفت: دولت با هدف حمایت از واحدهای کوچک و متوسطِ دچار مشکل، مصوبه کمک ۷۰۰ همتی را از طریق ال‌سی‌های الکترونیکی و تسهیلات بانکی تصویب کرده بود.

وی افزود: وزارت صمت بلافاصله پس از تصویب مصوبه، فهرست ۱۲ هزار کد تعرفه‌ای از واحدهای واجد شرایط را برای بانک مرکزی ارسال کرد و بانک مرکزی نیز این دستورالعمل را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.

سخنگوی وزارت صمت گفت: انتظار ما این بود که این تسهیلات مستقیماً به دست واحدهای دچار مشکل برسد، اما متأسفانه این کمک‌ها به واحدهای بزرگی رسید که اساساً نیازی به آن نداشتند، همچنین طبق پایش انجام شده، بانک مرکزی مدعی است بیش از ۱۰۰۰ همت تسهیلات پرداخت کرده که این مبالغ در واقع همان تسهیلات عادی بوده است.

وی در ادامه با اشاره به آمار توزیع این تسهیلات افزود: در بهترین حالت، تنها حدود ۴۰ درصد از واحدهای تولیدی موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند و ۶۰ درصد باقی‌مانده که هنوز از آن بی‌بهره‌اند، از جمله واحدهایی هستند که مواد اولیه خود را از طریق بورس کالا و بازار آزاد تأمین می‌کنند.

زارعی در پایان تأکید کرد: وزارت صمت پیگیر اجرای کامل مصوبه است و از بانک مرکزی خواست به عنوان سیاست‌گذار، نقش نظارتی خود را در تضمین صحت توزیع این تسهیلات ایفا کند.