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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

حرکت بزرگ آموزشی گروه میهن؛ ۵ مدرسه جدید دیگر در زنجان افتتاح شد

حرکت بزرگ آموزشی گروه میهن؛ ۵ مدرسه جدید دیگر در زنجان افتتاح شد

با همکاری گروه صنعتی میهن، پنج مدرسه جدید دیگر در استان زنجان افتتاح شد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در خردادماه ۱۴۰۵ تعداد پنج مدرسه «فرزندان میهن» در استان زنجان(مناطق ماه‌نشان و گیلوان) افتتاح شدند. مدارس نوسازی که مجهز به امکانات آموزشی جدید مانند ویدیو پروژکتور نیز هستند و امکان تحصیل حدود ۲۵۰ دانش‌آموز را در مناطق روستایی استان زنجان فراهم می‌کنند.

حرکت بزرگ آموزشی گروه میهن؛ ۵ مدرسه جدید دیگر در زنجان افتتاح شد

موسسه خیریه چتر خوشبختی میهن تا امروز بیش از ۱۵۰ مدرسه با نام «فرزندان میهن» در ۲۴ استان کشور و نقاط کم‌برخوردار ساخته و در اختیار دانش‌آموزان مستعد کشورمان قرار داده و به‌زودی مدارس جدیدی هم در استان‌های همدان و مازندران افتتاح خواهند شد.

ساخت این تعداد مدرسه از بالاترین میزان مشارکت خیرین مدرسه‌ساز و بخش کارآفرینی کشور در توسعه زیرساخت و نوسازی مدارس محسوب می‌شود و در نوع خود کم‌نظیر است.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد مطلب 6852904

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