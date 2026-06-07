رهاسازی ۹۴ میلیون مترمکعب آب سدهای مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، جواد دادویه ظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از رهاسازی بیش از ۹۴ میلیون متر مکعب آب از سدهای استان از نیمه اردیبهشت ماه تاکنون خبر داد و تأکید کرد که امکان رهاسازی مستمر به دلیل محدودیت ذخایر آبی وجود ندارد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی دقیق برای توزیع آب کشاورزی اظهار داشت که رهاسازی آب از سدهای استان بر اساس اولویت‌بندی انجام می‌شود و کشاورزان نباید انتظار جریان مستمر آب را داشته باشند.

مدیر بهره‌برداری از تاسیسات آبی مازندران با ارائه جزئیات آماری افزود که از سد شهید رجایی ساری با ذخیره اولیه ۱۲۰ میلیون متر مکعب در ابتدای فصل کشاورزی امسال، تاکنون ۳۵.۸ میلیون متر مکعب آب برای مصارف کشاورزی آزاد شده است.

به گفته دادویه، سد آیت‌الله صالحی مازندرانی یا همان سد البرز نیز ۲۲.۱۰ میلیون متر مکعب آب به شبکه کشاورزی تخلیه کرده است.

وی با اشاره به وضعیت مطلوب آبگیری سد گلورد در شرق استان خاطرنشان کرد که امسال محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و تا کنون ۳۰.۷۸ میلیون متر مکعب آب از این سد وارد شبکه آبیاری و زهکشی شرق استان شده است.

مدیر بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران آمار رهاسازی سایر سدهای استان را به این ترتیب اعلام کرد: سد میجران رامسر ۱.۹ میلیون متر مکعب، سد برنجستانک سوادکوه شمالی ۱.۴۵ میلیون متر مکعب، سد شیاده بابل ۱.۸۰ میلیون متر مکعب، سد سنبل‌رود سوادکوه شمالی ۱۶۰ هزار متر مکعب، سد الیمالات ۲۷۰ هزار متر مکعب و سد فریم‌صحرا نیز ۳۸۰ هزار متر مکعب.

دادویه در پایان تأکید کرد که کشاورزان از نشاکاری دیرهنگام خودداری کنند، زیرا طبق برنامه‌ریزی انجام شده پس از هفته اول مرداد ماه، امکان رهاسازی آب از سدها برای مصارف کشاورزی وجود نخواهد داشت.