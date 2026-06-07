هشدار منابع طبیعی سمنان: شنا در سدها و بندهای خاکی ممنوع و مرگبار است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی ظهر یکشنبه در دیدار با جمعی از دهیاران سمنان در اداره کل منابع طبیعی سمنان با هشدار نسبت به خطرات شنا در سدها، بندهای خاکی و سازههای آبخیزداری، از شهروندان خواست از ورود به این مناطق و شنا کردن در مخازن آبی به طور جدی خودداری کنند.
وی با اشاره به آغاز فصل گرما و افزایش حضور مردم در طبیعت و مناطق تفرجگاهی اظهار داشت: هر ساله با گرم شدن هوا، برخی افراد به منظور شنا و آبتنی به سدها، بندهای خاکی و سازههای آبخیزداری مراجعه میکنند که این موضوع به دلیل شرایط خاص این منابع آبی میتواند حوادث جبرانناپذیری را به دنبال داشته باشد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان ادامه داد: وجود عمقهای نامشخص، شیب تند دیوارهها، جریانهای زیرسطحی، رسوبات نرم و لغزنده و همچنین نبود امکانات امداد و نجات در این مکانها، شنا در سدها و بندهای خاکی را به اقدامی بسیار خطرناک تبدیل کرده است.
رهایی تأکید کرد: تمامی سدها و بندهای خاکی با هدف مدیریت روانآبها، کنترل سیلاب، تغذیه سفرههای آب زیرزمینی و حفاظت از منابع طبیعی احداث شدهاند و برای شنا، تفریح و استفاده عمومی طراحی نشدهاند؛ از این رو ورود به این سازهها و شنا کردن در آنها ممنوع است.
وی با تأکید بر نقش جوامع محلی در پیشگیری از حوادث گفت: به همین منظور ضروری است دهیاران، شوراها و جوامع محلی با اداره منابع طبیعی همکاریهای لازم را داشته باشند و از ورود افراد به بندها و همچنین سدها جلوگیری نمایند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان همچنین از خانوادهها خواست با آگاهیبخشی به فرزندان خود، از حضور آنان در حاشیه سدها و بندهای خاکی جلوگیری کنند و نسبت به خطرات احتمالی این مناطق حساس باشند.
رهایی با اشاره به ضرورت مشارکت مردمی در حفاظت از جان افراد و پیشگیری از وقوع حوادث اظهار کرد: شهروندان در صورت مشاهده چنین مواردی مراتب را به ۱۵۰۴ گزارش دهند.
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