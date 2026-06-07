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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۶

حوزه علمیه خواهران در کنار رسالت علمی، به سواد حقوقی جامعه کمک کند

حوزه علمیه خواهران در کنار رسالت علمی، به سواد حقوقی جامعه کمک کند

سمنان- رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اهمیت تعامل مراکز علمی با دستگاه قضایی گفت: حوزه‌های علمیه خواهران می‌توانند در تبیین حقوق شهروندی، گسترش فرهنگ قانون‌مداری مؤثر باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد صادق اکبری ظهر یکشنبه در نشست مشترک با مسئولان حوزه علمیه عصمتیه خواهران سمنان در این مرکز، اظهار کرد: حوزه‌های علمیه خواهران از مهم‌ترین پایگاه‌های علمی، فرهنگی و تربیتی کشور به شمار می‌روند که نقش بی‌بدیلی در ارتقای سطح آگاهی دینی، تحکیم ارزش‌های اسلامی و تقویت بنیان خانواده ایفا می‌کنند.

وی افزود: امروز بانوان فرهیخته، عالم و دغدغه‌مند می‌توانند با بهره‌گیری از دانش دینی و شناخت مسائل روز جامعه، در مسیر ترویج فرهنگ اسلامی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، تقویت هویت دینی نسل جوان و افزایش سرمایه اجتماعی کشور نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اهمیت تعامل میان مراکز علمی، فرهنگی و دستگاه‌های قضایی و اجرایی تصریح کرد: هر اندازه ارتباط و هم‌افزایی میان نهادهای فرهنگی، آموزشی و حاکمیتی افزایش یابد، زمینه برای حل مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز با سرعت و اثربخشی بیشتری فراهم خواهد شد.

اکبری خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی علاوه بر وظایف ذاتی خود در حوزه رسیدگی به دعاوی و تحقق عدالت، توجه ویژه‌ای به موضوع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارد و در این مسیر از ظرفیت ارزشمند حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، مراکز فرهنگی و نخبگان جامعه بهره می‌گیرد.

وی با بیان اینکه آگاهی‌بخشی حقوقی و ارتقای دانش عمومی جامعه از عوامل مهم کاهش بسیاری از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی است، گفت: حوزه‌های علمیه خواهران می‌توانند در کنار رسالت علمی و فرهنگی خود، در تبیین حقوق شهروندی، تحکیم بنیان خانواده، گسترش فرهنگ قانون‌مداری و ارتقای سواد حقوقی اقشار مختلف جامعه نیز نقش مؤثری ایفا کنند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین حضور بانوان در عرصه‌های علمی، فرهنگی و قضایی را نشان‌دهنده ظرفیت‌های ارزشمند زنان ایرانی دانست و گفت: امروز بانوان قضات، اساتید، پژوهشگران و طلاب خواهر در بخش‌های مختلف کشور منشأ خدمات ارزشمند هستند و این ظرفیت عظیم باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 6852940

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