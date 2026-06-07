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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۰

مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده های ایثارگران است

مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده های ایثارگران است

کرج-مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز در نشست بررسی رفع مشکلات پروژه‌های مسکن ایثارگران استان، تأمین مسکن را یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه ایثارگری دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی رفع مشکلات پروژه‌های مسکن ایثارگران استان البرز صبح امروز با حضور مجتبی عبداللهی استاندار البرز، فریده اولادقباد معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران، جمشید نظمی مشاور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، نامدار عبداللهیان معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران، امیرحسین دانش کهن مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز و جمعی از مسئولان استانی در استانداری البرز برگزار شد.

امیرحسین دانش‌کهن مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز در این نشست با تأکید بر اهمیت تأمین مسکن برای جامعه ایثارگری اظهار کرد: یکی از اساسی‌ترین نیازها و مطالبات ایثارگران، برخورداری از مسکن مناسب است و رفع این دغدغه می‌تواند بخش مهمی از مشکلات و نگرانی‌های خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان را برطرف کند.

وی با بیان اینکه تأمین مسکن حق مسلم ایثارگران است، افزود: این عزیزان برای عزت، امنیت و اقتدار کشور از جان و سلامتی خود گذشته‌اند و امروز وظیفه ماست که با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود، در مسیر حل مشکلات آنان گام برداریم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز خاطرنشان کرد: هدف ما این است که با همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی، آمار ایثارگران واجد شرایطی که تاکنون مسکن یا زمین دریافت نکرده‌اند، به حداقل ممکن و در نهایت به صفر برسد.

دانش‌کهن با اشاره به پیگیری‌های مستمر بنیاد شهید در حوزه مسکن ایثارگران گفت: هر میزان که بتوانیم در مسیر خانه‌دار شدن ایثارگران حرکت کنیم، گام مؤثری در رفع مشکلات معیشتی و ارتقای کیفیت زندگی آنان برداشته‌ایم.

وی تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند عزم جدی، همکاری بین‌بخشی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی و اجرایی استان است و خوشبختانه اراده لازم برای حل مسائل موجود در میان مسئولان وجود دارد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت‌ها و پیگیری‌های صورت‌گرفته، روند اجرای پروژه‌های مسکن ایثارگران در استان شتاب بیشتری گرفته و بخش قابل توجهی از مطالبات این قشر معزز محقق شود.

کد مطلب 6852947

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