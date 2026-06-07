به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی رفع مشکلات پروژههای مسکن ایثارگران استان البرز صبح امروز با حضور مجتبی عبداللهی استاندار البرز، فریده اولادقباد معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران، جمشید نظمی مشاور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، نامدار عبداللهیان معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران، امیرحسین دانش کهن مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز و جمعی از مسئولان استانی در استانداری البرز برگزار شد.
امیرحسین دانشکهن مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز در این نشست با تأکید بر اهمیت تأمین مسکن برای جامعه ایثارگری اظهار کرد: یکی از اساسیترین نیازها و مطالبات ایثارگران، برخورداری از مسکن مناسب است و رفع این دغدغه میتواند بخش مهمی از مشکلات و نگرانیهای خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و آزادگان را برطرف کند.
وی با بیان اینکه تأمین مسکن حق مسلم ایثارگران است، افزود: این عزیزان برای عزت، امنیت و اقتدار کشور از جان و سلامتی خود گذشتهاند و امروز وظیفه ماست که با استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود، در مسیر حل مشکلات آنان گام برداریم.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز خاطرنشان کرد: هدف ما این است که با همکاری و تعامل دستگاههای اجرایی، آمار ایثارگران واجد شرایطی که تاکنون مسکن یا زمین دریافت نکردهاند، به حداقل ممکن و در نهایت به صفر برسد.
دانشکهن با اشاره به پیگیریهای مستمر بنیاد شهید در حوزه مسکن ایثارگران گفت: هر میزان که بتوانیم در مسیر خانهدار شدن ایثارگران حرکت کنیم، گام مؤثری در رفع مشکلات معیشتی و ارتقای کیفیت زندگی آنان برداشتهایم.
وی تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند عزم جدی، همکاری بینبخشی و استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی و اجرایی استان است و خوشبختانه اراده لازم برای حل مسائل موجود در میان مسئولان وجود دارد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایتها و پیگیریهای صورتگرفته، روند اجرای پروژههای مسکن ایثارگران در استان شتاب بیشتری گرفته و بخش قابل توجهی از مطالبات این قشر معزز محقق شود.
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