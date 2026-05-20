۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۳۵

سرمست: خون شهدای جنگ تحمیلی سوم ضامن عزت و استقلال کشور است

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی با تجلیل از خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی سوم گفت: شهدای این جنگ با فداکاری خود دشمن را ناکام گذاشتند و خون آنان ضامن عزت و استقلال ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر چهارشنبه در آیین تجلیل از خانواده‌های گران‌قدر شهدای جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: سخن گفتن در جمع خانواده‌های شهدا بسیار سخت است، اما ما تلاش می‌کنیم به مسئولیت خود در دولت برای پشتیبانی از مردم و نیروهای مسلح عمل کنیم.

وی با بیان اینکه در این جنگ ظالمانه، عزیزترین افراد کشور را از دست دادیم، افزود: شهدای عزیز با اهدای جان خود دشمن را در رسیدن به اهداف شومش ناکام گذاشتند و امروز عزت و استقلال کشور مدیون خون پاک این شهداست.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه این استان یکی از اهداف اصلی دشمن آمریکایی - صهیونیستی در جنگ اخیر بود، ادامه داد: در طول جنگ تحمیلی سوم بیش از ۶۰۰ بار به ۳۰۰ نقطه آذربایجان شرقی حمله شد و بیش از ۲ هزار بمب و موشک به مناطق مختلف استان اصابت کرد.

سرمست با قدردانی از همراهی مردم ایران در دفاع از عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور، گفت: پس از این جنگ، مردم آگاهانه پای کار ایران آمدند و با حضور در میادین و خیابان‌ها از کشور در برابر هجوم دشمنان دفاع کردند.

وی با اشاره به اقدامات دولت و مدیریت استان در طول این جنگ، تصریح کرد: با وجود افزایش ۴۰ درصدی جمعیت آذربایجان شرقی در این مدت، کمترین کمبود و اخلالی در تأمین نیازهای اساسی مردم استان ایجاد نشد و دولت تلاش کرد در طول جنگ و پس از آن، خللی در خدمت‌رسانی به مردم به وجود نیاید.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان تأکید کرد: ما قدردان شهدای عزیزمان هستیم و خون این شهدای گرانقدر ضامن عزت و استقلال کشور خواهد بود.

در پایان این مراسم نیز از خانواده‌های گرامی شهدا با اهدای هدایایی از سوی بیت آیت‌الله العظمی سیستانی در نجف اشرف قدردانی شد.

