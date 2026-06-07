انهدام تیم تروریستی در سراوان توسط نیروی زمینی سپاه

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: صبح امروز در ادامه رزمایش عملیاتی شهدای امنیت ۳، با رصد اطلاعاتی دقیق، طی یک اقدام مشترک، رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان، یک تیم تروریستی را که قصد ورود به داخل کشور داشت، در منطقه برنجینان شهرستان سراوان شناسایی و تعداد ۴ تن از اعضای این تیم تروریستی را به هلاکت رساندند.

در این عملیات، یک نفر از مدافعان امنیت نیز به شهادت رسید.



همچنین رزمندگان قرارگاه قدس موفق شدند مقادیری سلاح، مهمات، تجهیزات و ماهواره استارلینک ساخت آمریکا و رژیم صهیونسیتی را که در اختیار این تیم تروریستی بود، کشف و ضبط نمایند.



در پایان تأکید شده است که اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی سایر مرتبطان احتمالی این گروه، بررسی ابعاد مختلف این پرونده و دستگیری سایر عوامل، همچنان ادامه دارد.