دستگیری عاملان تیراندازی در رامیان؛ سلاح غیرمجاز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدعلی حسینی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره تیراندازی در حوزه استحفاظی شهرستان رامیان، موضوع به دلیل اهمیت و حساسیت آن به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی و فنی، موفق به شناسایی مخفیگاه متهمان شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه سه متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی رامیان ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف و ضبط شد و متهمان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

حسینی با بیان اینکه متهمان انگیزه خود از این اقدام را اختلافات شخصی با شاکی عنوان کرده‌اند، اظهار کرد: پلیس با هرگونه اقدام مخل امنیت و آرامش شهروندان برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.

وی تأکید کرد: امنیت اجتماعی خط قرمز پلیس است و مأموران انتظامی با حضور مقتدرانه و شبانه‌روزی خود اجازه نخواهند داد افراد سودجو امنیت و آسایش مردم را خدشه‌دار کنند.