به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست مشترک اعضای کمیسیون عمران مجلس با رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، گفت: در جریان جنگ‌های اخیر تعدادی از واحدهای مسکونی مورد اصابت قرار گرفتند که بخشی از آن‌ها نیازمند تعمیر و بخشی نیز نیازمند بازسازی کامل هستند. بر اساس توافق صورت‌گرفته، مبالغ کارشناسی‌شده در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا خودشان نسبت به ساخت واحدهای مسکونی اقدام کنند و در صورتی که مالکان امکان ساخت نداشته باشند، بنیاد مسکن آمادگی دارد بازسازی این واحدها را به‌صورت مستقیم انجام دهد.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی افزود: مسئولیت بازسازی واحدهای تخریب‌شده در اغلب شهرها و روستاها بر عهده بنیاد مسکن است و تنها در کلان‌شهرها این وظیفه بر عهده شهرداری‌ها قرار دارد. البته در مورد کرمانشاه به‌صورت استثنا این مسئولیت به بنیاد مسکن واگذار شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۱۰۰ واحد که نیاز به بازسازی کامل دارند شناسایی شده‌اند و عملیات آواربرداری آن‌ها در حال انجام است. همچنین روند بازسازی این واحدها به‌زودی با سرعت بیشتری آغاز خواهد شد. در حوزه تعمیرات نیز نزدیک به ۱۰۰ هزار واحد نیازمند تعمیر بوده که تاکنون بیش از ۵۰ درصد آن‌ها تعمیر شده و مابقی نیز در حال انجام است.

رضایی‌کوچی با اشاره به تأمین اسکان موقت برای برخی خانوارها تصریح کرد: حدود ۲۵۰۰ واحد نیازمند اسکان موقت شناسایی شده‌اند و برای این منظور مبالغی متناسب با محل سکونت در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا بتوانند واحدی را اجاره یا رهن کنند. این مبالغ بسته به شهر یا روستا متفاوت بوده و بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس همچنین گفت: برخی از مردم در جریان جنگ خساراتی به لوازم زندگی خود متحمل شده‌اند که بنیاد مسکن با استفاده از اعتبارات تخصیص‌یافته از سوی دولت و همچنین منابع داخلی خود در حال جایگزینی این اقلام است که اقدام قابل تقدیری به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد: کمیسیون عمران مجلس در کنار بنیاد مسکن قرار دارد و ضمن حمایت از اقدامات این نهاد، نظارت لازم را نیز انجام می‌دهد تا روند بازسازی و تعمیر واحدها هرچه سریع‌تر تکمیل شود و شرایط زندگی مردم به حالت عادی بازگردد.

رضایی‌کوچی در ادامه به نقش بنیاد مسکن در توسعه و ماندگاری جمعیت در روستاها اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف مهم ما جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و حتی تحقق مهاجرت معکوس است. در این زمینه بنیاد مسکن به‌عنوان متولی اصلی توسعه روستایی در کنار دهیاران نقش مهمی دارد.

وی افزود: بخش قابل توجهی از ساخت مسکن روستایی از طریق تسهیلات قرض‌الحسنه تأمین می‌شود و حدود ۷۰ درصد ساخت‌وسازهای روستایی با استفاده از این تسهیلات انجام می‌گیرد. در حال حاضر نیز بیش از ۶۰ درصد واحدهای روستایی مقاوم‌سازی یا بازسازی شده‌اند و در برابر زلزله مقاومت قابل قبولی دارند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به اجرای طرح‌های بهسازی معابر روستایی گفت: در بودجه سال ۱۴۰۵ میزان قیر رایگان اختصاص‌یافته برای دستگاه‌های اجرایی نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که از این میزان نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان در اختیار بنیاد مسکن قرار می‌گیرد تا با همکاری دهیاران برای آسفالت معابر روستایی هزینه شود. این اقدام می‌تواند نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی و ماندگاری جمعیت در روستاها داشته باشد.