آغاز مرمت گنبد حسینیه اعظم زنجان با طلای ۲۴ عیار

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری آیینی معنوی با حضور مسئولان استانی و اقشار مختلف مردم، عملیات مرمت و بازسازی بخشهای آسیبدیده گنبد حسینیه اعظم زنجان که در جریان تجاوزات اخیر آسیب دیده بود، با استفاده از طلای ۲۴ عیار و تأمین هزینههای آن توسط گروه جهادی حبلالمتین به بهرهبرداری رسید.
در جریان حوادث و تجاوزات اخیر دشمنان به استان زنجان، بخشهایی از گنبد این حسینیه آسیب دیده بود. علی پاکباختگان زنجانی، رئیس گروه جهادی حبلالمتین، ترمیم و بازسازی آن را با طلای ۲۴ عیار اعلام کرد.
پاکباختگان زنجانی در حاشیه برگزاری مراسم ترمیم گنبد حسینیه اعظم زنجان، با اشاره به جایگاه رفیع حسینیه اعظم زنجان گفت: این حسینیه فقط یک بنای مذهبی نیست، بلکه نماد هویت، ایمان و ارادت مردم زنجان به مکتب اهلبیت (ع) است. هدف از این اقدام، تبدیل آثار تخریب به نمادی از ایستادگی و عزت بود. دشمن با آتش وارد میدان شد، اما پاسخ مردم، درخشانتر کردن این نماد معنوی است.
وی افزود: ملتهای بزرگ تنها ساختمانها را بازسازی نمیکنند، بلکه امید و سرمایه اجتماعی خود را نیز احیا میکنند. این مرمت با طلای ناب، تلاشی برای ثبت روایت تاریخی مقاومت مردم زنجان برای نسلهای آینده است.
در روز ۱۷ خرداد، وی این اقدام را نمادی از وحدت، همدلی و پاسداشت ارزشهای دینی و فرهنگی استان زنجان عنوان کرد.
حسینیه اعظم زنجان بهعنوان یکی از مهمترین مراکز مذهبی کشور و میزبان یکی از بزرگترین اجتماعات حسینی جهان اسلام، همواره جایگاه ویژهای در فرهنگ عاشورایی ایران داشته است.
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