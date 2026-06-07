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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۰

رفیعی آتانی: تشییع امام شهید باید به حماسه‌ای ملی تبدیل شود

رفیعی آتانی: تشییع امام شهید باید به حماسه‌ای ملی تبدیل شود

قزوین- فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین با تأکید بر ضرورت فراهم‌سازی زمینه حضور گسترده مردم در آیین تشییع امام شهید گفت: تشییع امام شهید باید به حماسه‌ای ملی تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی آتانی در جلسه شورای اداری استان قزوین که ظهر یکشنبه در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: شهدای نیروهای مسلح، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، دانشمندان و مسئولان شهید کشور با ایثار جان خود در مسیر حفظ عزت، استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی ایران نقش‌آفرینی کردند و نام آنان در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد ماند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری آیین تشییع پیکر مطهر امام شهید افزود: ضروری است فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهیاران و مدیران دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی و انسجام کامل، بستر حضور گسترده و منظم مردم در این مراسم را فراهم کنند.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین ادامه داد: اطلاع‌رسانی مناسب از طریق ظرفیت‌های مردمی، پایگاه‌ها و مراکز مختلف باید در دستور کار قرار گیرد و فرآیند ثبت‌نام، ساماندهی و اعزام زائران نیز با برنامه‌ریزی دقیق انجام شود تا علاقه‌مندان بتوانند بدون مشکل در این مراسم حضور یابند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ابعاد شخصیتی و نقش تاریخی امام شهید اشاره کرد و گفت: این شخصیت برجسته حاصل سال‌ها مجاهدت، تجربه، حکمت و مدیریت در مسیر انقلاب اسلامی بود و تمامی ظرفیت‌های علمی، فرهنگی، سیاسی و دینی خود را در خدمت اعتلای ایران اسلامی قرار داد.

رفیعی آتانی با بیان اینکه امام شهید شناخت عمیقی از تهدیدها و فرصت‌های پیش‌روی کشور داشت، تصریح کرد: ایشان ضمن درک صحیح از ظرفیت‌های ملت ایران، در مقاطع حساس تاریخی توانست مسیر عزت، پیشرفت و اقتدار کشور را ترسیم و هدایت کند.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از شخصیت‌های علمی، فرهنگی و سیاسی آثار خود را در حوزه‌های تخصصی بر جای می‌گذارند، اما امام شهید فراتر از یک حوزه خاص، تمامی اعتبار، دانش و توان خود را برای پیشرفت ایران اسلامی به کار گرفت و در عرصه‌های مختلف منشأ تحولات اثرگذار شد.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین با اشاره به نقش‌آفرینی‌های راهبردی این شخصیت در عرصه‌های فرهنگی و بین‌المللی افزود: مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی، تقویت بیداری اسلامی و حمایت از ملت‌های مسلمان از جمله حوزه‌هایی بود که امام شهید در آن‌ها حضوری مؤثر و تعیین‌کننده داشت و آثار این اقدامات همچنان در منطقه و جهان اسلام قابل مشاهده است.

وی همچنین تثبیت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی را از مهم‌ترین دستاوردهای دوران رهبری امام شهید دانست و اظهار کرد: بسیاری از موفقیت‌ها و پیشرفت‌های امروز کشور حاصل نگاه راهبردی و آینده‌نگرانه ایشان است.

رفیعی آتانی با تأکید بر تداوم راه و اندیشه امام شهید گفت: این شخصیت بزرگ با تربیت نسل‌های متعدد از نیروهای متعهد و انقلابی و ایجاد زیرساخت‌های فکری، فرهنگی و علمی، میراثی ماندگار برای کشور بر جای گذاشت که آثار آن در عرصه‌های مختلف همچنان ادامه دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خود را موظف می‌داند در پاسداشت مقام امام شهید و تبیین خدمات و مجاهدت‌های ایشان نقش‌آفرینی کند و همه ظرفیت‌ها باید برای معرفی این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده به کار گرفته شود.

کد مطلب 6853088

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