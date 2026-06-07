به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی آتانی در جلسه شورای اداری استان قزوین که ظهر یکشنبه در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: شهدای نیروهای مسلح، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، دانشمندان و مسئولان شهید کشور با ایثار جان خود در مسیر حفظ عزت، استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی ایران نقشآفرینی کردند و نام آنان در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد ماند.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای برگزاری آیین تشییع پیکر مطهر امام شهید افزود: ضروری است فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهیاران و مدیران دستگاههای اجرایی با هماهنگی و انسجام کامل، بستر حضور گسترده و منظم مردم در این مراسم را فراهم کنند.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین ادامه داد: اطلاعرسانی مناسب از طریق ظرفیتهای مردمی، پایگاهها و مراکز مختلف باید در دستور کار قرار گیرد و فرآیند ثبتنام، ساماندهی و اعزام زائران نیز با برنامهریزی دقیق انجام شود تا علاقهمندان بتوانند بدون مشکل در این مراسم حضور یابند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ابعاد شخصیتی و نقش تاریخی امام شهید اشاره کرد و گفت: این شخصیت برجسته حاصل سالها مجاهدت، تجربه، حکمت و مدیریت در مسیر انقلاب اسلامی بود و تمامی ظرفیتهای علمی، فرهنگی، سیاسی و دینی خود را در خدمت اعتلای ایران اسلامی قرار داد.
رفیعی آتانی با بیان اینکه امام شهید شناخت عمیقی از تهدیدها و فرصتهای پیشروی کشور داشت، تصریح کرد: ایشان ضمن درک صحیح از ظرفیتهای ملت ایران، در مقاطع حساس تاریخی توانست مسیر عزت، پیشرفت و اقتدار کشور را ترسیم و هدایت کند.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از شخصیتهای علمی، فرهنگی و سیاسی آثار خود را در حوزههای تخصصی بر جای میگذارند، اما امام شهید فراتر از یک حوزه خاص، تمامی اعتبار، دانش و توان خود را برای پیشرفت ایران اسلامی به کار گرفت و در عرصههای مختلف منشأ تحولات اثرگذار شد.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین با اشاره به نقشآفرینیهای راهبردی این شخصیت در عرصههای فرهنگی و بینالمللی افزود: مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی، تقویت بیداری اسلامی و حمایت از ملتهای مسلمان از جمله حوزههایی بود که امام شهید در آنها حضوری مؤثر و تعیینکننده داشت و آثار این اقدامات همچنان در منطقه و جهان اسلام قابل مشاهده است.
وی همچنین تثبیت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقهای و بینالمللی را از مهمترین دستاوردهای دوران رهبری امام شهید دانست و اظهار کرد: بسیاری از موفقیتها و پیشرفتهای امروز کشور حاصل نگاه راهبردی و آیندهنگرانه ایشان است.
رفیعی آتانی با تأکید بر تداوم راه و اندیشه امام شهید گفت: این شخصیت بزرگ با تربیت نسلهای متعدد از نیروهای متعهد و انقلابی و ایجاد زیرساختهای فکری، فرهنگی و علمی، میراثی ماندگار برای کشور بر جای گذاشت که آثار آن در عرصههای مختلف همچنان ادامه دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خود را موظف میداند در پاسداشت مقام امام شهید و تبیین خدمات و مجاهدتهای ایشان نقشآفرینی کند و همه ظرفیتها باید برای معرفی این میراث ارزشمند به نسلهای آینده به کار گرفته شود.
نظر شما