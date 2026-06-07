به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین شماره فصلنامه گواه با گزیده خاطرات منتشرنشده از رهبر شهید انقلاب منتشر شد. شماره جدید گواه در آستانه سالگرد رحلت امام خمینی و سالروز انتخاب آیتالله سید علی خامنهای به رهبری، به مناسبت شهادت جانسوز رهبر بزرگ ایران برای نخستینبار برگهایی از خاطرات رهبر شهید انقلاب را منتشر کرده است.
«به وقت طلوع» عنوان اصلی نسخه شماره ششم گواه را به خود اختصاص داده است که به طور ویژه به روایتهای رهبر شهید انقلاب از دوران کودکی، تحصیل، تبلیغ و مبارزه میپردازد. آیتالله سید علی خامنهای در دهه شصت طی جلساتی خاطرات خود را در گنجینه تاریخ شفاهی مرکز اسناد انقلاب اسلامی به ثبت و ضبط رساندهاند.
اما در این نسخه پروندههای مهم دیگری نیز بررسی شده است. بخش «در ساحت اندیشه» با عنوان «ایران در بزنگاه انقلاب» به مقوله انقلاب اسلامی و بحران تاریخنگاری ایران مدرن پرادخته است. همچنین در گفتگو با محمدسالار کسرایی نظریههای انقلاب را بررسی میکند.
بخش «پرتره» گواه شماره ۶ با پرونده «دربار علیه پهلوان» به بررسی اسناد غلامرضا تختی رسیده است. همچنین خاطرات شخصیتها از زندگی و زمانه تختی که در گنجینه تاریخ شفاهی مرکز اسناد انقلاب اسلامی موجود است بخش دیگری از این پرونده را به خود اختصاص داده است.
«.... و سرانجام سرنگونی!» تحلیلی درباره آخرین مرحله به ثمر رسیدن انقلابها با نگاهی به مکاتبات شهربانی در روزهای میانی بهمن ۱۳۵۷ در بخش «سندنامه» گواه منتشر شده است.
«سینما؛ سیاست و دلارهای نفتی» با نگاهی به سینمای قبل انقلاب، کارگزاران رژیم پهلوی و هنرمندان منتقد در جشن هنر شیراز بخش «از نگاه اغیار» را کامل کرده است.
در «عبرتنامه» نیز ریشههای یک سقوط، خودبراندازی، شورای ناکام و اولین نوروز بدون شاه «انقلاب از درون» را روایت کردهاند. در بخش کتابنامه نیز به نقد و بررسی دو اثر «ایران؛ از مباحثه دینی تا انقلاب» و «انقلاب آرام ایران» پرداخته شده است.
جلد دوم این مجموعه نیز با عنوان «در حسرت تخت طاووس» به زندگی و کنشهای رضا پهلوی مبتنی بر استاد میپردازد. «راز مراجعه فرح پهلوی به پزشک اسراییلی»، «خیال باطل»، «پیام شش میلیون دلاری» از عناوین این بخش است. یادداشت مهم سید عطاءالله مهاجرانی با عنوان «سه نسل وابستگی» در این شماره منتشر شده است.
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