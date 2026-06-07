به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری استان قزوین اظهار کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، به احتمال فراوان در روزهای آینده مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید برگزار خواهد شد. شخصیتی که عمر پربرکت خود را در مسیر ترویج معارف اسلامی، خدمت به مردم و دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی سپری کرد و امروز وظیفه همه ماست که آیینی در شأن جایگاه و خدمات ایشان برگزار کنیم.
وی افزود: امام شهید در طول حیات خود همواره نماد بصیرت، دشمنشناسی، مقاومت و هوشمندی بود و همین ویژگیها سبب شد تا به شخصیتی تأثیرگذار و الهامبخش برای جامعه اسلامی تبدیل شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای اعزام زائران استان به مراسم تشییع در تهران، قم و مشهد بیان کرد: به منظور مدیریت بهتر این رویداد بزرگ، هفت کمیته تخصصی شامل اسکان، تغذیه، اعزام، اطلاعرسانی، امنیت، درمان و برگزاری مراسم جاماندگان تشکیل شده است تا با مشارکت دستگاهها و نهادهای مختلف، تمامی امور مرتبط به شکل منسجم دنبال شود.
وی ادامه داد: قزوین به دلیل قرار گرفتن در یکی از مهمترین مسیرهای ارتباطی کشور، میزبان شمار زیادی از هموطنانی خواهد بود که از استانهای مختلف برای حضور در مراسم تشییع عبور میکنند؛ از این رو تمهیدات لازم برای استقبال و خدمترسانی به این عزیزان در نظر گرفته شده است.
احمدپور با تأکید بر ضرورت مشارکت همه بخشها در این رویداد ملی خاطرنشان کرد: هر یک از دستگاهها و مجموعههای اجرایی وظیفه دارند با تمام ظرفیت و توان خود برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم تلاش کنند. همچنین برنامهریزی لازم برای برگزاری آیینهای ویژه جاماندگان در سطح استان قزوین نیز انجام شده است تا افرادی که امکان حضور در مراسم اصلی را ندارند، بتوانند در این فضای معنوی سهیم باشند.
وی با اشاره به برنامه زمانبندی مراسم گفت: طبق پیشبینیها، سه روز برای برگزاری مراسم وداع و سه روز نیز برای آیینهای تشییع در شهرهای تهران، قم و مشهد در نظر گرفته شده است و در نهایت پیکر مطهر امام شهید در مشهد مقدس به خاک سپرده خواهد شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین در پایان اظهار کرد: ۶۸ موکب فعال استان که هر سال در مراسم اربعین به زائران خدمترسانی میکنند، در این مناسبت نیز به میدان خواهند آمد و با همان ظرفیت و تجربه، خدمات مورد نیاز زائران و شرکتکنندگان در مراسم را ارائه خواهند کرد.
نظر شما