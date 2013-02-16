پیروزی‌ ارزشمند صدرنشینان/ صعود پاس، توقف نفت و سقوط شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته بیستم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری 13 دیدار پیگیری می‌شود که در گروه "الف" گسترش فولاد تبریز در اهواز با تک گل محسن دلیر در دقیقه 26 برابر میزبانش استقلال به پیروزی دست یافت تا با 42 امتیاز صدرنشینی خود در این گروه را تحکیم بخشد.

در همدان هم الوند با نتیجه 2 بر یک اتکا را شکست داد تا همچنان نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده گسترش فولاد باشد اما نفت مسجد سلیمان در دیداری پرگل در یزد برابر سنگ آهن بافق به تساوی 3 بر 3 رضایت داد تا اختلافش با صدرنشین به 6 امتیاز برسد. در این هفته ابومسلم با نتیجه 4 بر یک شاهین را شکست داد تا به رده پنجم صعود کند، البته شاهین با این باخت و به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به تیم‌های شهرداری اراک و پارسه ایرانیان به رده سیزدهم سقوط کرد.

نتایج کامل دیدارهای هفته بیستم لیگ دسته اول در گروه "الف" و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

* ابومسلم مشهد 4 - شاهين بوشهر یک

* سنگ آهن بافق يزد 3 - نفت مسجد سليمان 3

* پارسه ايرانيان 2 - گل‌گهر سيرجان 2

* نساجى مازندران 5 - شهردارى اراك صفر

* ماشين سازى تبريز یک - مس سرچشمه یک

* الوند همدان 2 - اتكا گلستان یک

* استقلال اهواز صفر - گسترش فولاد تبريز یک

جدول‌ رده‌بندی گروه الف:

1- گسترش فولادتبریز 42 امتیاز

2- الوند همدان 38 امتیاز - تفاضل 13+

3- نفت مسجد سلیمان 36 امتیاز - تفاضل 10+

4- مس سرچشمه 33 امتیاز

5- ابومسلم مشهد 30 امتیاز

-------------------------------------

13- شاهین بوشهر 19 امتیاز

14- ماشین‌سازی تبریز 12 امتیاز

در مهمترین دیدار گروه "ب" شهرداری یاسوج با نتیجه 3 بر یک همنام تبریزی خود را شکست داد تا صدرنشینی خود در صدر جدول این گروه را تحکیم بخشد. صنعتی خوزستان هم در شیراز برابر برق متوقف شد اما همچنان در رده دوم باقی‌ماند. پاس همدان هم در اهواز، ملی حفاری را مغلوب کرد تا به دلیل شکست شهرداری تبریز و ناکامی راهیان کرمانشاه در بندرعباس به رده سوم صعود کند.

نتایج کامل دیدارهای هفته بیستم لیگ دسته اول در گروه "ب" و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

گروه ب:

* شهردارى ياسوج 3 - شهردارى تبريز یک

* برق شيراز صفر - صنعتی خوزستان صفر

* مس رفسنجان یک - سايپا شمال صفر

* شهردارى بندرعباس 2 - راهيان كرمانشاه 2

* ملى حفارى اهواز صفر - پاس همدان 2

* ايرانجوان بوشهر 2 - يادآوران شلمچه صفر

جدول‌ رده‌بندی گروه ب:

1- شهرداری یاسوج 39 امتیاز

2- صنعتی خوزستان 36 امتیاز

3- پاس همدان 35 امتیاز

4- شهرداری تبریز 34 امتیاز

5- راهیان کرمانشاه 33 امتیاز

----------------------------------------

13- فولاد یزد 15 امتیاز - یک بازی کمتر

14- یادآوران شلمچه 12 امتیاز

هفته بیستم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور فردا یکشنبه با برگزاری دیدار زیر از گروه "ب" به پایان می‌رسد:

* نیروی زمینی - فولاد یزد، ساعت 15، ورزشگاه اختصاصی نیروی زمینی