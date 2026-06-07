ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین الگوهای پیشیابی هواشناسی اظهار کرد: امروز یکشنبه در بیشتر مناطق استان جوی نسبتاً پایدار حاکم بود.
وی افزود: از اواخر امروز یکشنبه نفوذ جریانات مرطوب شمالی به استان، شرایط برای افزایش ناپایداریهای جوی فراهم شده و تا فردا شاهد رگبار باران، گاهی همراه با رعدوبرق در نقاط مختلف گلستان خواهیم بود.
معقولی با بیان اینکه فردا دوشنبه خنکترین روز هفته جاری خواهد بود، اظهار کرد: در این مدت کاهش نسبی دما مورد انتظار است و بیشینه دمای هوا در اغلب مناطق استان بین ۲۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد خواهد بود.
کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: از روز سهشنبه تا چهارشنبه روند افزایش تدریجی دما در طول روز پیشبینی میشود، اما در ساعات عصر و شب همچنان احتمال وقوع رگبارهای پراکنده در برخی نقاط استان وجود خواهد داشت.
وی به شهروندان توصیه کرد با توجه به احتمال رگبار و رعدوبرق، بهویژه در مناطق مستعد، هشدارهای هواشناسی را دنبال کرده و تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهند.
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