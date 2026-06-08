امان محمد کمالی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از صدور هشدار جوی سطح زرد شماره ۱۹ در استان خبر داد و اظهار کرد: بر اساس آخرین پیشبینیهای هواشناسی، از عصر و شب یکشنبه ۱۷ خردادماه، سامانه بارشی وارد استان شد و تا پایان روز دوشنبه ۱۸ خرداد به فعالیت خود ادامه میدهد.
وی افزود: فعالیت این سامانه با رگبار و رعد و برق پراکنده، وزش باد نسبتاً شدید و در برخی مناطق مستعد، پدیده گرد و غبار همراه خواهد بود.
کمالی با اشاره به پیامدهای احتمالی این سامانه جوی گفت: آبگرفتگی برخی معابر شهری و روستایی، افزایش سطح آب رودخانهها و مسیلها و ایجاد اختلال موقت در تردد از جمله مخاطرات پیشبینی شده در این مدت است.
مدیرکل هواشناسی گلستان از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای هواشناسی، از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند و در ترددهای جادهای احتیاط لازم را داشته باشند.
وی همچنین بر لزوم مستحکمسازی سازههای موقت، رعایت نکات ایمنی در فعالیتهای کوهنوردی، طبیعتگردی و سایر برنامههای فضای باز تأکید کرد و افزود: دستگاههای اجرایی و خدماترسان نیز تمهیدات لازم را برای مقابله با آثار احتمالی این سامانه در نظر بگیرند.
کمالی خاطرنشان کرد: هشدار سطح زرد به معنای احتمال وقوع خسارتهای نقطهای و محدود است و شهروندان باید با رعایت توصیههای ایمنی، از بروز حوادث احتمالی پیشگیری کنند.
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