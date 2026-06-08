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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۰۰

احتمال آبگرفتگی معابر و افزایش سطح رودخانه‌ها

احتمال آبگرفتگی معابر و افزایش سطح رودخانه‌ها

گرگان-مدیرکل هواشناسی گلستان از صدور هشدار سطح زرد شماره ۱۹ خبر داد.

امان محمد کمالی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از صدور هشدار جوی سطح زرد شماره ۱۹ در استان خبر داد و اظهار کرد: بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های هواشناسی، از عصر و شب یکشنبه ۱۷ خردادماه، سامانه بارشی وارد استان شد و تا پایان روز دوشنبه ۱۸ خرداد به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

وی افزود: فعالیت این سامانه با رگبار و رعد و برق پراکنده، وزش باد نسبتاً شدید و در برخی مناطق مستعد، پدیده گرد و غبار همراه خواهد بود.

کمالی با اشاره به پیامدهای احتمالی این سامانه جوی گفت: آبگرفتگی برخی معابر شهری و روستایی، افزایش سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها و ایجاد اختلال موقت در تردد از جمله مخاطرات پیش‌بینی شده در این مدت است.

مدیرکل هواشناسی گلستان از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای هواشناسی، از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و در ترددهای جاده‌ای احتیاط لازم را داشته باشند.

وی همچنین بر لزوم مستحکم‌سازی سازه‌های موقت، رعایت نکات ایمنی در فعالیت‌های کوهنوردی، طبیعت‌گردی و سایر برنامه‌های فضای باز تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان نیز تمهیدات لازم را برای مقابله با آثار احتمالی این سامانه در نظر بگیرند.

کمالی خاطرنشان کرد: هشدار سطح زرد به معنای احتمال وقوع خسارت‌های نقطه‌ای و محدود است و شهروندان باید با رعایت توصیه‌های ایمنی، از بروز حوادث احتمالی پیشگیری کنند.

کد مطلب 6853473

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