به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب مکتب امام راحل و شهید، جهان بینی، ایدئولوژی و استراتژی به قلم حسین بغدادی و جمعی از پژوهشگران حوزه علمیه عصر امروز با حضور عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.
حجتالاسلام قمی، با اشاره به مطالعه اثر جدیدی که در این ایام شلوغ و در حرم مطهر حضرت معصومه (س) از حاج آقا بغدادی دریافت کرده است، اظهار داشت: از آنجا که مکتب امام را سخنی تازه و پیشران برای حقیقت اسلام ناب میدانیم، نسبت به تولید چنین آثاری بسیار ذوقزده هستیم. سالهاست امید ما بر این است که برترین اهل دقت و ژرفکاوی از میان علما، در وادی مکتب امام قدمی بردارند و قلمی بزنند؛ چراکه در پژوهشکده مدعی اهتمام ویژه به این مکتب هستیم.
وی افزود: گاهی مکتب به مثابه مجموعهای از اندیشهها و گزارههای مدون تعریف میشود، گویی این موهبی است که انسانی عرضه کرده است؛ اما من خودِ انسان را جزئی از مکتب میدانم. همانگونه که اسلام تنها مجموعهای از آموزههای پیامبر (ص) نیست و خودِ شخصیت پیامبر جزئی از اسلام است و اندیشهها حول محور حقیقت وجودی ایشان چیده شدهاند، در توصیف مکتب امام نیز باید خودِ فرد را توصیف کرد. نمیتوان مکتب امیرالمؤمنین (ع) را صرفاً از بیانات ایشان مرور کرد، بلکه هر آنچه وجود امیرالمؤمنین به آن اشاره کرده یا در آن تصرف داشته، جزئی از مکتب است.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: در کتابهای مبسوطتر از مبانی صحبت میکنیم، اما گاهی زیستنِ خودِ بزرگان، مبنای استنباط ما از یک نظریه و مکتب است. شهید آیتالله بهشتی انصافاً تبیینگری بینظیر در مکتب امام بود و سخنرانیهای ایشان در چهاردهم خرداد جای تأمل دارد؛ ایشان به توصیف بسنده نمیکردند و گاهی نیل به مقصود، مستلزم توصیف شخصیت امام بود. اکنون نوبت به توصیف وجود خودِ رهبر شهید رسیده است.
حجتالاسلام قمی در پایان خاطرنشان کرد: کسانی که حلاوت مکتب امام را چشیدهاند، این کتاب را توصیه میکنم تا بدانند حکمرانی از کدام دیدگاه و ایدئولوژی نشأت گرفته است.
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