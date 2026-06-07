محمد جواد بردستانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در پی نارضایتی عمومی جامعه از پخت نانوایی ها و رصد زنجیره خرید و فروش آرد یارانه ای موضوع در دستور کار قرار گرفت و در طول این مدت بیش از ۱۵۰ کیسه آرد یارانه ای به صورت تجاری و خارج از ضوابط تعیینی دولت از نانوایی های مستقر در شرکت‌های واقع در منطقه کشف و توقیف و پرونده قاچاق برای مرتکبین تشکیل شد.

رئیس تعزیرات حکومتی عسلویه افزود: هر گونه حمل، خرید و فروش آرد یارانه ای طبق دستورالعمل ضوابط اختصاصی دولت مشمول مجازات قاچاق محسوب می شود و نانوایی های مستقر در شرکت‌ها به هیچ عنوان نمی‌توانند آرد خود را از نانوایانی که آرد یارانه ای دریافت می کنند خریداری و استفاده کنند.

وی گفت: در صورت وقوع تخلف هم با خریدار و هم با فروشنده با اشد مجازات برخورد خواهد شد.

وی اضافه کرد: آرد یارانه ای صرفاً جهت پخت نان توسط نانوایان در سطح شهر تخصیص یافته است و خرید و فروش آن به صورت آزاد مشمول مجازات قاچاق است.