پیگیری بازسازی ساختمان مرکز خدمات کشاورزی اشترینان بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای بازسازی و توسعه فضاهای فیزیکی مرکز خدمات جهاد کشاورزی اشترینان بروجرد که در پی بمبارانهای رژیم غاصب صهیونیستی-آمریکایی اخیر دچار آسیب و تخریب شدهاند، سعید بهروانی، مدیر رفاه و پشتیبانی سازمان بعدازظهر یکشنبه با حضور میدانی در این مرکز، روند بررسی و پیگیری مشکلات را در دستور کار قرار داد.
ارزیابی دقیق ساختمانهای آسیبدیده و زیرساختهای اداری
در این بازدید، وضعیت ساختمانهای آسیبدیده، زیرساختهای اداری و تجهیزات مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت.
همچنین نیازهای فوری برای بازسازی و بازگشت هرچه سریعتر خدماترسانی مطلوب به بهرهبرداران بخش کشاورزی بررسی شد.
مسئولان حاضر با تأکید بر اهمیت تداوم خدمترسانی به کشاورزان منطقه، بر تسریع در تأمین اعتبارات، برنامهریزی برای بهسازی فضاهای اداری و ارتقای امکانات تأکید کردند.
بازسازی مرکز، تقویت زیرساخت خدمترسانی به کشاورزان است
سعید بهروانی، مدیر رفاه و پشتیبانی سازمان جهاد کشاورزی استان در حاشیه این بازدید با اشاره به نقش کلیدی مرکز خدمات اشترینان در پشتیبانی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، اظهار داشت: بازسازی این مرکز صرفاً احیای یک ساختمان نیست، بلکه تقویت زیرساختهای خدمترسانی به کشاورزان پرتلاش منطقه است.
بررسیهای کارشناسی برای برآورد دقیق خسارات انجام شد
وی در ادامه بیان کرد: بررسیهای کارشناسی برای برآورد دقیق خسارات انجام شده است.
مدیر رفاه و پشتیبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان خاطرنشان کرد: با هماهنگیهای صورتگرفته، اقدامات اجرایی برای مرمت و توسعه فضاهای فیزیکی در سریعترین زمان ممکن آغاز خواهد شد.
مرکز اشترینان؛ نقش مؤثر در ارتقای تولید و امنیت غذایی
گفتنی است مرکز خدمات جهاد کشاورزی اشترینان به عنوان یکی از مراکز مهم ارائه خدمات فنی و حمایتی به کشاورزان منطقه، نقش مؤثری در ارتقای تولید و امنیت غذایی ایفا میکند و بازسازی و تجهیز مجدد آن، گامی مهم در مسیر پایداری خدماترسانی خواهد بود.
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