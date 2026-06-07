گودرزوند: مسائل مربوط به تأمین انرژی و کاهش آثار خسارات جنگ بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد گودرزوند چگینی، در تشریح جلسه امروز (یکشنبه ۱۲ خرداد۱۴۰۵) کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گفت: جلسه امروز با حضور مسئولان وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز و شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد و در آن وضعیت این دستگاهها در شرایط جنگی، میزان تولید و صادرات، نیازهای پیشرو و همچنین چگونگی بازگشت به ظرفیت کامل تولید مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی افزود: در این نشست همچنین وضعیت کشور با توجه به خسارات واردشده به برخی زیرساختها در جریان جنگ، پیشبینیهای لازم تا پایان سال، بهویژه در حوزه تأمین انرژی در فصل زمستان، احتمال قطعی گاز و همچنین نحوه تأمین سوخت و انرژی مورد نیاز کشور در نیمه دوم سال برای بخشهای مختلف از جمله صنایع و خانوارها بررسی شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به دغدغههای مطرح شده از سوی اعضای کمیسیون در این جلسه، اظهار کرد: نمایندگان بر موضوع وجود برخی چالشها در حوزه گاز کشور و ضرورت مدیریت این مشکلات تأکید داشتند و این پرسش مطرح شد که چگونه میتوان آثار این مشکلات را به حداقل رساند و چه اقداماتی باید در ماههای دی و بهمن انجام شود تا کمترین میزان قطعی برق و گاز در کشور رخ دهد.
گودرزوند چگینی ادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از پالایشگاهها و مجتمعهای پتروشیمی در جریان جنگ دچار خسارت شدهاند، اعضای کمیسیون در این جلسه، درپی بررسی و اتخاذ تدابیری بودند تا با برنامهریزی مناسب، در فصل سرد سال کمترین مشکلات برای مردم و صنایع ایجاد و نیازهای کشور در حوزه انرژی به بهترین شکل تأمین شود.
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