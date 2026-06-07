به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در یکی از شبکههای اجتماعی، پس از حمله ٰٰرژیم صهیونیستی به ضاحیه لبنان، اظهار کرد: نه به آتشبس پایبندند نه به گفتگو باور دارند و با محاصرهٔ دریایی و نقض توافقات دربارهٔ لبنان نشان دادند که فقط زبان قدرت میفهمند.
وی افزود: محاصرهٔ دریایی علیه ملت ایران و چراغ سبز امروز آمریکا به رژیم صهیونیستی، پایگاهها و داراییهای آمریکا و رژیم در منطقه را به اهداف مشروع تبدیل میکند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: نیروهای مسلح ما مثل همیشه باز است.
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