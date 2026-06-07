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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۰

قالیباف: پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا و رژیم صهیونی اهداف مشروع هستند

قالیباف: پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا و رژیم صهیونی اهداف مشروع هستند

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: محاصرهٔ دریایی علیه ملت ایران و چراغ سبز امروز آمریکا به رژیم صهیونیستی، پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا و رژیم در منطقه را به اهداف مشروع تبدیل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی، پس از حمله ٰٰرژیم صهیونیستی به ضاحیه لبنان، اظهار کرد: نه به آتش‌بس پایبندند نه به گفتگو باور دارند و با محاصرهٔ دریایی و نقض توافقات دربارهٔ لبنان نشان دادند که فقط زبان قدرت می‌فهمند.

وی افزود: محاصرهٔ دریایی علیه ملت ایران و چراغ سبز امروز آمریکا به رژیم صهیونیستی، پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا و رژیم در منطقه را به اهداف مشروع تبدیل می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: نیروهای مسلح ما مثل همیشه باز است.

کد مطلب 6853181
رامین عبداله شاهی

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