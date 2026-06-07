به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی، در آیین افتتاح انجمن آثار و مفاخر فرهنگی شهرستان بروجرد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، رهبر شهید انقلاب و آرزوی پیروزی مردم ایران و رزمندگان در نبرد با دشمن آمریکایی-صهیونیستی، اظهار داشت: انجمن آثار و مفاخر در هرجا و نقطه‌ای شکل بگیرد، فرصت مغتنمی برای جمع‌آوری، حفظ و نشر آثار هنرمندانی که در آن منطقه نقش‌آفرینی می‌کنند، ایجاد خواهد کرد.

وی ادامه داد: برای راه‌اندازی این مجموعه از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که از چهره‌های فرهیخته، ماندگار و تلاشگر فرهنگی کشور هستند، و پیگیری‌های نماینده مردم بروجرد و اشترینان که زمینه‌ساز شکل‌گیری این جلسه بودند، قدردانی می‌کنیم.

لرستان؛ دارنده مهر تأیید یونسکو برای تمدن ۶۳ هزار سال قبل از میلاد

نماینده عالی دولت در لرستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه سال گذشته اصالت تاریخ، فرهنگ و تمدن لرستان مهر تأیید یونسکو را دریافت کرد، افزود: این مهر تأیید، نشانه تأیید جامعه جهانی برای سابقه، تاریخ و تمدن ۶۳ هزار سال قبل از میلاد لرستان است.

وی ادامه داد: با این مهر تأیید، اماکنی که زیستگاه انسان‌های غارنشین بودند، ثبت جهانی شدند و همین امر نشان‌دهنده پیشینه تاریخی و تمدنی این سرزمین در گستره تاریخ است.

لرستان؛ مهد اندیشمندان و مفاخر بزرگ ایران و جهان

شاهرخی یادآور شد: در کنار پیشینه تاریخی، سرزمین چهارفصل لرستان با آب، خاک، طبیعت و منابع بی‌نظیر، همواره مهد اندیشمندان و فرزانگانی بوده که در تاریخ بزرگ ایران و جهان نقش‌آفرین بوده‌اند.

وی ادامه داد: یکی از این چهره‌ها و مفاخر، حضرت آیت‌الله العظمی بروجردی هستند که جهان تشیع به ایشان افتخار می‌کند.

راه‌اندازی انجمن بروجرد در کمتر از یکسال پس از خرم‌آباد

استاندار لرستان گفت: جای جای لرستان مهد هنرمندان، ادبا، نخبگان و نویسندگان است و اینکه در کمتر از یکسال پس از تشکیل انجمن مفاخر خرم‌آباد، انجمن بروجرد راه‌اندازی شد، نشان‌دهنده پیگیری خانم مقصودی نماینده بروجرد و شناخت وزارت فرهنگ و ارشاد از ظرفیت‌های بروجرد است.

بروجرد؛ نگین خوشرنگ لرستان شایسته این جایگاه

شاهرخی اظهار داشت: بروجرد، نگین خوشرنگ و خوش‌آوازه لرستان از نظر فرهنگی و اجتماعی است و ایجاد این مجموعه حق و ضرورتی برای این شهرستان محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: این انجمن نقش برجسته‌ای در ثبت و معرفی آثار ارزشمند و تولیدات فاخر هنرمندان و فرهیختگان این شهرستان خواهد داشت و فرصتی مغتنم برای انتقال داشته‌های فرهنگی و هنری به نسل آینده خواهد بود.