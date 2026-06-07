معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد: دسترسی ۱۵۶ روستای لرستان به اینترنت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حاتمیزاده، در جلسه شورای توسعه و برنامه شهرستان بروجرد، با اشاره به روند توسعه زیرساختهای ارتباطی در لرستان گفت: دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود، توسعه ارتباطات بهویژه در مناطق روستایی و کمتر برخوردار را در دستور کار قرار داده و در این مدت اقدامات مهمی انجام شده است.
اتصال ۱۵۶ روستا به اینترنت پرسرعت
حاتمیزاده از اتصال ۱۵۶ روستای استان به اینترنت پرسرعت، سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی اپراتور و اجرای پروژههای توسعه نسل ۵ تلفن همراه و اقتصاد دیجیتال خبر داد.
وی افزود: تلاش میشود روستاهای باقیمانده نیز هرچه سریعتر به شبکه ارتباطی کشور وصل شوند تا عدالت ارتباطی در سراسر استان محقق شود.
پوشش ۹۱ درصدی روستاهای بالای ۲۰ خانوار
معاون پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به توسعه زیرساختهای ارتباطی در لرستان گفت: در حال حاضر بیش از ۹۱ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان به اینترنت متصل شدهاند و توسعه ارتباطات روستایی همچنان با جدیت در حال پیگیری است.
حاتمیزاده افزود: ۱۳۶ روستا باقیمانده که برنامهریزی برای اتصال آنها تا پایان برنامه هفتم توسعه صورت گرفته است و در صورت اولویتبندی مناسب، ۳۰ درصد این روستاها تا پایان امسال به شبکه ارتباطی متصل میشوند.
دولت هوشمند؛ طراحی ۱۶ زیستبوم برای افزایش رضایتمندی شهروندان
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به خدمات دولت هوشمند، اظهار داشت: خدمات دولت هوشمند در ۱۶ زیستبوم مختلف طراحی و تاکنون معماری هفت زیستبوم با همکاری دانشگاهها کامل شده است. اشتغال، آموزش و رفاه در گرو ارتباطات است و این مهم زیرساخت توسعه به شمار میرود.
حاتمیزاده تأکید کرد: توسعه خدمات دولت هوشمند برای آسایش بیشتر مردم، صرفهجویی در زمان و کاهش مراودات حضوری است که در این راستا خدمات هوشمند در ۱۶ زیستبوم با هدف افزایش رضایتمندی شهروندان طراحی شد.
زیستبومها با توزیع عادلانه و شفافیت اداره میشوند
معاون پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه زیستبومها با توزیع عادلانه و شفافیت اداره میشوند، اظهار داشت: این طرح در حوزههایی مانند سلامت، بهداشت، تجارت بینالملل و مالیات دنبال میشود و هدف آن یکپارچهسازی و تسهیل ارائه خدمات به مردم است.
طرح «ایران دیجیتال»؛ آموزش هوش مصنوعی به دانشآموزان
حاتمیزاده با اشاره به اجرای طرح «ایران دیجیتال» نیز گفت: در این طرح، آموزش هوش مصنوعی برای دانشآموزان پایه اول دبیرستان در نظر گرفته شده و تاکنون حدود ۷۰ درصد دانشآموزان ثبتنام کردهاند و لرستان در این حوزه رتبه هشتم کشور را دارد.
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