فرماندار ازنا تاکید کرد: تسهیل اجرای طرح گلخانه ۴۰ هکتاری چشمه سلطان

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر جاهد، عصر یکشنبه در نشست تخصصی بررسی طرح احداث گلخانه ۴۰ هکتاری «چشمه سلطان» که با حضور روح اله لکعلیآبادی نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل شرکت شهرکهای گلخانهای استان و سرمایهگذار طرح برگزار شد، بر اهمیت راهبردی این پروژه تأکید کرد.
گلخانه چشمه سلطان؛ محرک اصلی تحول در اقتصاد محلی
فرماندار ازنا در حاشیه این نشست اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف سند توسعه استان و بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی منطقه، این نشست تخصصی با محوریت بررسی طرح احداث گلخانه ۴۰ هکتاری «چشمه سلطان» برگزار شد.
وی ضمن تأکید بر اهمیت راهبردی این پروژه، این مجموعه را از محرکهای اصلی تحول در اقتصاد محلی و بهبود معیشت مادی مردم شریف شهرستان برشمرد.
ایجاد بیش از ۵۰۰ فرصت شغلی پایدار
جاهد با اشاره به ظرفیت ایجاد بیش از ۵۰۰ فرصت شغلی پایدار در پی اجرای این طرح، اظهار داشت: با توجه به جایگاه این پروژه به عنوان یک طرح پیشران در اسناد بالادستی استان، تمامی ظرفیتهای قانونی، اداری و اجرایی جهت تسهیل در فرآیند جذب سرمایه و پیشبرد سریع پروژه به کار گرفته خواهد شد.
بهرهگیری از تمام ظرفیتهای قانونی و اجرایی برای تسریع در اجرا
فرماندار ازنا تصریح کرد: هیچ مانعی بر سر راه اجرای این طرح قابل قبول نیست و همه دستگاههای اجرایی موظف به همکاری حداکثری با سرمایهگذار هستند.
وی ادامه داد: تسهیل فرآیندهای اداری و رفع موانع قانونی در اولویت کاری مجموعه فرمانداری قرار دارد.
قدردانی از همراهی مردم روستای چشمه سلطان
جاهد در پایان ضمن ابراز امیدواری از نتایج این پروژه، از رویکرد همکاری و همدلی مردم شریف روستای چشمه سلطان در مسیر توسعه و پیشرفت منطقه، قدردانی کرد و گفت: موفقیت چنین طرحهایی در گرو همراهی و مشارکت مردمی است و خوشبختانه شاهد استقبال خوب اهالی منطقه هستیم.
در این جلسه مقرر شد موانع موجود در مسیر اجرای طرح با همکاری دستگاههای ذیربط در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
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