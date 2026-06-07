https://mehrnews.com/x3cgmq ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۷ کد مطلب 6853257 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۷ تجمع شبانه مردم انقلابی شیروان شیروان- تجمع شبانه در شیروان همراه با شعارهای حمایت از لبنان بیانگر همدلی و اتحاد مسلمانان است. دریافت 9 MB کد مطلب 6853257 کپی شد مطالب مرتبط امامجمعه شیروان: مدیریت مصرف از ارکان اقتصاد مقاومتی است مردم شیروان در صدمین شب تجمعات با رهبر انقلاب بیعت کردند سخنان مردم ولایی شیروان در صدمین شب تجمعات عزاداری شبانه مردم شیروان در سوگ رهبر شهید نود و نهمین قرار شبانه مردم رشت در میدان ویژگیهای امام شهید از زبان مردم شیروان برچسبها شیروان تجمع مردمی آیت الله سید مجتبی خامنه ای
نظر شما