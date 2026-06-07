  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۷

تجمع شبانه مردم انقلابی شیروان

تجمع شبانه مردم انقلابی شیروان

شیروان- تجمع شبانه در شیروان همراه با شعارهای حمایت از لبنان بیانگر همدلی و اتحاد مسلمانان است.

دریافت 9 MB
کد مطلب 6853257

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها