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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۴

سخنان مردم ولایی شیروان در صدمین شب تجمعات

سخنان مردم ولایی شیروان در صدمین شب تجمعات

شیروان- در صدمین شب برگزاری مراسم سوگ رهبر شهید مردم ولایتمدار شیروان از پایبندی و وفاداری خود به انقلاب سخن گفتند.

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کد مطلب 6854386

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