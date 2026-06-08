https://mehrnews.com/x3cgPs ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۴ کد مطلب 6854386 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۴ سخنان مردم ولایی شیروان در صدمین شب تجمعات شیروان- در صدمین شب برگزاری مراسم سوگ رهبر شهید مردم ولایتمدار شیروان از پایبندی و وفاداری خود به انقلاب سخن گفتند. دریافت 18 MB کد مطلب 6854386 کپی شد مطالب مرتبط تجمع شبانه مردم انقلابی شیروان معروف: ۲۵ طرح راه و ابنیه فنی در خراسان شمالی در حال اجرا است آخرین دیدار یار؛ روایت دلدادگان خراسان شمالی از یک فراق بزرگ برچسبها تجمع مردمی شیروان آیت الله سید مجتبی خامنه ای
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