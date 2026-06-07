به گزارش خبرگزاری مهر، گزارشهای اولیه از شلیک موج دوم موشکها به سرزمینهای اشغالی حکایت دارند.
دقایقی پیش نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به نقض آشکار آتش بس توسط رژیم صهیونیستی موجب از موشکهای را روانه سرزمین های اشغالی کرد.
گزارشهای اولیه از شلیک موج دوم موشکها به سرزمینهای اشغالی حکایت دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، گزارشهای اولیه از شلیک موج دوم موشکها به سرزمینهای اشغالی حکایت دارند.
دقایقی پیش نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به نقض آشکار آتش بس توسط رژیم صهیونیستی موجب از موشکهای را روانه سرزمین های اشغالی کرد.
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