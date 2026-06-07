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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸

شلیک موج‌دوم‌موشک‌ها به سرزمین‌های اشغالی

شلیک موج‌دوم‌موشک‌ها به سرزمین‌های اشغالی

گزارش‌های اولیه از شلیک موج دوم موشک‌ها به سرزمین‌های اشغالی حکایت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش‌های اولیه از شلیک موج دوم موشک‌ها به سرزمین‌های اشغالی حکایت دارند.

دقایقی پیش نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به نقض آشکار آتش بس توسط رژیم صهیونیستی موجب از موشک‌های را روانه سرزمین های اشغالی کرد.

کد مطلب 6853306
محسن صمیمی

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